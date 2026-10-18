La afición del Betis saca el mejor nivel de Abde: cuatro partidos seguidos marcando en La Cartuja y nuevo 'pichichi' verdiblanco

El extremo marroquí sumó el sábado su cuarto tanto de la presente temporada en el polémico choque ante el FC Barcelona para demostrar que su lesión de rodilla ya está olvidada y que ha vuelto al altísimo nivel de rendimiento que ofreció en la pasada campaña

En el polémico encuentro disputado entre el Real Betis y el FC Barcelona resulta muy complicado separar el foco del distinto rasero que ha indignado al vestuario verdiblanco por apreciar un rasero radicalmente distinto entre el golazo de Lo Celso anulado por una mano previa del Cucho Hernández y el juego peligroso de Fermín en el 1-3; o en la acción que se salda con amarilla para Lamine Yamal y roja para Facundo Bernal. La sensación inevitable, más allá del marcador, es que los amantes del fútbol han vuelto a ser privados de un partidazo que se acabó justo cuando se acababa de animar: en el momento en el que Ez Abde anotaba el momentáneo 2-3 para ver alargado su excelente despertar goleador.

Abde marca por cuarto partido seguido en La Cartuja y se coloca como 'pichichi' del Betis

El calor del Estadio de La Cartuja, de nuevo por encima de los 65.000 espectadores (66.924), ha rescatado la excelsa versión con la que el extremo marroquí acabó la pasada temporada y que se vio interrumpida a las puertas del Mundial 2026 por un inoportuno esguince de rodilla que le dejó también sin pretemporada y le ha obligado a comenzar la 2026/2027 de manera progresiva.

No obstante, con este tanto frente al Barça, el '10' verdiblanco recupera su rol de jugador diferencial, encadena cuatro partidos seguidos marcando ante su afición y se coloca ya como el máximo anotador del Betis este curso en solitario, adelantado a Marc Bartra, a Isco Alarcón y al 'Cucho' Hernández (con 3, cada uno).

Los cuatro goles de Ez Abde en lo que va de la temporada 2026/2027

Abde estrenó su cuenta anotadora el 17 de septiembre para darle a los pupilos de Manuel Pellegrini un triunfo contra el Getafe CF (1-0) y, aunque se quedó sin mojar en la visita a Riazor de justo antes del parón liguero, al regreso de la competición en LaLiga EA Sports volvió a ver portería marcando uno de los tantos de la 'manita' endosada al CA Osasuna (5-2).

La racha se alargó en la remontada contra el FC Porto (3-2), en la segunda jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, y continuó este pasado sábado en la controvertida cita con el FC Barcelona (2-5). Además, en la ventana de selecciones mantuvo caliente el cañón y transformó un penalti en el Marruecos - Mali (1-1) del día 4.

El de Beni Mellal, de 24 años, viene de firmar en la pasada 25/26 la temporada con mejores números ofensivos de su carrera con 15 tantos y 13 asistencias. En la 24/25 se quedó en 9+5 entre todas las competiciones, en la 23/24 se estrenó con el Betis con cinco dianas anotadas pero sin poder regalar ninguna. A Heliópolis llegó después de una cesión en CA Osasuna en la 22/23 en la que firmó un 6+2 como 'rojillo'.

Así se reparten los 22 goles del Betis entre LaLiga y la Champions

El Betis suma 16 goles en las 9 jornadas de LaLiga EA Sports y otros 6 en las dos citas en la UEFA Champions League. Como curiosidad, cabe remarcar que con el gol anotado por Valentín Gómez ante el FC Barcelona ya han marcado los cuatro centrales de la plantilla.

Natan celebró su primera diana del curso en la visita al Villarreal CF, Diego Llorente marcó en una carambola contra CA Osasuna y Marc Bartra le hizo dos al LOSC y otro al Levante UD. También sorprende que Antony dos Santos aún no ha estrenado su casillero.