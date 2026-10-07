Álvaro Fidalgo regresa al Betis tras una última pesadilla y Lo Celso, con más kilómetros que protagonismo

El centrocampista se despide de México en el centro de las críticas por otro error y vuelve sin recuperar a confianza, mientras que el rosarino acumuló kilómetros para una presencia testimonial en el adiós a Messi

La pasada madrugada terminaron los compromisos internacionales de los futbolistas verdiblancos con la última entrada en escena de Álvaro Fidalgo, Lo Celso y Valentín Gómez y la sensación de que solo regresa reforzado el central de San Miguel a pesar de no haber disfrutado de minutos en el homenaje a Messi.

Valentín Gómez no entró en la lista definitiva para esta cita especial, pero recordará este parón como su debut en la Albiceleste contra Bolivia, en el que rentabilizó al máximo los minutos que estuvo sobre el campo mientras su valor continúa subiendo.

Pocos minutos para Lo Celso en la despedida de Messi

Sí pisó el césped del Monumental de Buenos Aires Giovani Lo Celso, desplazado a su país únicamente para el homenaje a su amigo con el permiso explícito de la entidad de La Palmera. El rosarino viajó muchos kilómetros para estar presente, pero a nivel meramente futbolístico su presencia sobre el terreno de juego resultó anecdótica reflejo de su rol actual en el combinado de Lionel Scaloni, que no lo llamó para el resto del partido.

De hecho, no entró en el terreno de juego hasta el minuto 78' en lugar de Mac Allister en el triunfo 3-0 contra Benín, por lo que continúa con un perfil bajo en esta temporada, donde todavía no se ha ganado un sitio en el once de Pellegrini tras superar sus molestias.

No obstante, para el Betis supone un respiro que no disputara muchos minutos para minimizar el riesgo de cualquier contratiempo teniendo en cuenta su delicado estado físico, por lo que en La Palmera respiraron tranquilos, si bien vuelve con muchos kilómetros acumulados para tener una presencia testimonial.

Fidalgo vuelve sin la confianza reforzada

En el caso de Fidalgo, lo único positivo es que no ha sufrido ningún problema físico en lo cuatro partidos que ha disputado, pero moralmente no le ha servido este paréntesis internacional en absoluto para recuperar la confianza a pesar de haber participado en todos los encuentros a las órdenes del nuevo seleccionador, Rafa Márquez, dos como titular y dos como suplente.

Y es que el combinado azteca no se ha impuesto en ninguno de los amistosos, con dos empates y dos derrotas, y Fidalgo ha sido uno de los focos de las críticas de los aficionados por rendimiento y dos fallos puntuales, el pase atrás que costó el 3-0 contra Estados Unidos y una pérdida en el centro del campo la pasada madrugada que propició el 0-1 en la cita contra Chile, que terminó con 0-2.

Sale en la foto del primer gol de Chile

Después de haber sido suplente contra EE.UU., Rafa Márquez le devolvió la titularidad contra los chilenos en el perfil izquierdo del centro del campo en un 4-3-3, donde no se encontró cómodo más allá de un buen pase desperdiciado por un compañero. Aparecer en la foto del primer tanto visitante ha agravado los reproches a sus prestaciones y la inconformidad con su presencia en la selección mexicana.

Por ende, este periplo internacional le ha cargado las piernas de minutos, pero no la confianza de cara a intentar aumentar su protagonismo a las órdenes de Pellegrini, que solo le ha brindado hasta el momento una hora de juego, lo que ha derivado en una nueva bajada de valor hasta los cinco millones de euros.