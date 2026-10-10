Ramis tiene clara la receta para que Osasuna sorprenda al Betis: "Lo hemos trabajado"

El técnico del conjunto navarro ve a su equipo "con ganas" de mejorar tras el parón y considera clave, además de "conceder lo mínimo posible" en defensa, ser también "protagonistas" con balón para poner en aprietos a los verdiblancos

Tras un positivo arranque de temporada, con siete puntos en las tres primeras jornadas, Osasuna retoma LaLiga con la difícil misión de romper ante el Real Betis, en La Cartuja, una racha de cuatro jornadas seguidas sin vencer, en la que apenas sumó un punto antes del parón frente al Rayo Vallecano (1-1 en El Sadar). Hay, por tanto, "ganas" de volver a competir después de tres semanas y de volver a saborear una victoria históricamente esquiva para los navarro en territorio verdiblanco (solo 4 triunfos en 42 visitas).

Un largo parón bien aprovechado por Osasuna

"Yo noto que el equipo tiene ganas, ha entrenado muy bien. Estas semanas han sido muy buenas de entrenamiento, muy intensas, nos hemos acercado mucho al objetivo que queríamos. Estoy contento y eso hay que volcarlo. El parón nos han permitido acumular entrenamientos para incidir un poco en lo que queríamos mejorar. Esta semana hemos estado preparando el partido con la idea que tenemos para dejar claro qué queremos del partido en todas las fases”, explicó el entrenador rojillo, Luis Miguel Ramis, en la rueda de prensa previa al choque.

“Los partidos tienen sin ninguna duda un componente extra competitivo y emocional, técnico, táctico, de intensidades, de atención, de concentración... que lógicamente los entrenamientos no tienen tanto, pero hay que tender a eso y veo al equipo preparado, lo hemos trabajado, veo que tienen ganas de demostrar todo lo que trabajamos en la semana y la oportunidad la tenemos mañana”, añadió el preparador catalán, que espera "ver un buen nivel" y "mejorar en situaciones" que no han permitido "sumar más" a su equipo.

Los elogios de Ramis al Betis y su "talento individual"

"El parón se ha hecho largo, es raro. Un inicio un poco atípico, también en cuanto a mejorar cargas y minutos de jugadores”, agregó el nuevo técnico de Osasuna, que se estrena en Primera división tras sus dos últimas campañas en el Burgos, quien elogió el nivel de un Real Betis que es tercero en la clasificación. "El partido es difícil, el rival tiene una intención colectiva clara, que varía poco y les funciona, además del talento individual que les soluciona todos esos detalles que se trabajan en los partidos y que muchas veces escapan a lo colectivo. Hay que hacer un partido completo, tenemos que tener protagonismo con balón, además de un choque defensivo muy bueno", afirmó.

Las claves del partido en La Cartuja

Así, Ramis apuntó que la idea es "conceder lo mínimo posible y darle mucha importancia a las situaciones con balón", pero también señaló que sus hombres pueden ser "protagonistas". "Para hacer un partido completo necesitamos tener también nuestro protagonismo con balón porque creemos que también podemos hacerles daño, pero también sabemos que tenemos que hacer un partido defensivamente muy bueno porque ellos tienen un comportamiento colectivo y un desequilibrio individual importante y eso se soluciona teniendo una buena presión, una buena organización, unas buenas referencias defensivas y siendo muy agresivos y estando muy concentrados a todo lo que nos va a proponer el rival. Quiero un partido equilibrado”, aseveró.

El regreso de Aimar Oroz y Moi Gómez: "Recuperamos fútbol"

"No cometer o cometer los menos errores posibles, ser ese equipo riguroso que queremos ser, ese equipo fluido que también queremos ser con balón, el cuidar mucho los detalles del partido, eso es lo que quiero ver”, insistió el que fuese también entrenador de UD Almería, Albacete Tenerife y Espanyol, que se alegró por otro lado del regreso de Aimar Oroz una vez recuperado. "Es importante. En ataque te da claridad y salida por la inteligencia que tiene. Recuperamos fútbol y eso se tiene que notar en el desarrollo del partido”, señaló también sobre la vuelta de Moi Gómez, dejando abierta la posibilidad de ver una defensa compuesta por cinco jugadores.