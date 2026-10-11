Betis - Osasuna: horario y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 8 de LaLiga

El conjunto navarro pone a prueba la gran racha de los verdiblancos en La Cartuja, donde han ganado sus tres encuentros de la presente temporada y suma ya 14 partidos consecutivos sin perder

Tras el largo parón internacional de tres semanas, el Real Betis retomará LaLiga este domingo ante Osasuna, que visitará a las 18:30 horas La Cartuja para poner a prueba la espectacular racha del conjunto verdiblanco como local. No en vano, Manuel Pellegrini y los suyos no solo han ganado sus tres partidos de esta temporada en casa, sino que suman ya 14 duelos seguidos sin perder en su temporal recinto, donde no conocen la derrotada desde la visita del FC Barcelona en diciembre de 2025.

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Así llega el Real Betis

Con 16 puntos de 21 posibles en este arranque de campeonato, los heliopolitanos, terceros en la clasificación, tienen ahora por delante una serie de cuatro encuentros consecutivos ante su afición, comenzando ante el cuadro navarro una exigente serie que proseguirá en la Champions ante Oporto y Feyenoord, con el Barça de por medio en LaLiga el próximo fin de semana. Por ello, el objetivo es comenzar con buen pie este exigente tramo del calendario.

Para ello, el 'Ingeniero' solo cuenta con las bajas de Junior Firpo, que regresó lesionado de su periplo con la selección de República Dominicana, y Aitor Ruibal, que ya trabaja con el grupo y debe adquirir ahora el ritmo necesario para poder competir. Sí están listos Marc Bartra, plenamente recuperado, y el resto de internacionales, siendo Álvaro Fidalgo el último en regresar este pasado viernes.

Así llega Osasuna

Por su parte, Osasuna es decimotercero en LaLiga, con 8 puntos, y enlaza cuatro jornadas sin ganar, sumando tan solo un punto de los últimos doce en juego, justo antes del parón ante el Rayo Vallecano (1-1 en El Sadar). La buena noticia es que el parón ha servido para que Luis Miguel Ramis recupere a varios efectivos, como Aimar Oroz y Moi Gómez, aunque también se han confirmado las bajas las bajas del central Jorge Herrando y el extremo Raúl Moro, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares.

¿Dónde ver por TV el Real Betis - Osasuna de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Betis y Osasuna este domingo 11 de octubre dará comienzo a las 18:30 horas en el Estadio La Cartuja y se podrá ver en directo por los canales M+ LALIGA (dial 54 de Movistar Plus+ y 110 de Orange TV), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus, en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 8 de LaLiga EA Sports.

Betis No Iniciado - Osasuna

¿Cómo seguir online el Real Betis - Osasuna de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad navarra habrá información actualizada al instante de este encuentro.