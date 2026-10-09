De niño travieso en un barrio pobre a estrella del Betis: "Le faltaba disciplina", explica Jesús Muñoz, el técnico que hizo debutar a Abde con 18 años

En sólo cinco años, Ez Abde pasó de jugar en el equipo del multicultural barrio de Carrús a debutar con el primer equipo del FC Barcelona y jugar un Mundial con Marruecos antes de consolidar su crecimiento en el Real Betis. Entre medias, tuvo un duro aprendizaje en el Hércules CF en una etapa en la que estuvo cerca de tirar la toalla. Ni se imaginaba dónde iba a llegar

La última actualización de los valores de mercado del portal especializado Transfermarkt sitúan a Ez Abde en un trono compartido con su amigo Antony dos Santos como el mayor activo del Real Betis en la actualidad. Y eso que un desafortunado esguince de rodilla a sólo unos días de empezar el Mundial 2026 le dejó sin poder lucirse en el gran escaparate mediático después de firmar la mejor temporada de su carrera: 15 goles y 13 asistencias en 43 encuentros oficiales como verdiblanco.

A sus 24 años, el internacional marroquí se encuentra en un momento de máximo esplendor que confirma que su apabullante calidad técnica le ha acabado ganando la batalla a una personalidad algo díscola y dispersa que estuvo a punto de frenar una carrera claramente predestinada al fútbol. Así lo ha remarcado el entrenador que le hizo debutar a nivel profesional. Jesús Muñoz Calonge sólo estuvo 11 partidos al frente del Hércules CF en una temporada, la 2019/2020, en la que el cuadro alicantino tuvo cinco técnicos distintos; pero la historia ha acabado reconociendo aquel trabajo por ser la persona que dio la alternativa a la actual estrella del Betis en la extinta Segunda B.

Jesús Muñoz hizo debutar a Ez Abde cuando tenía 18 años

El 1 de diciembre de 2019, el técnico conquense le dio 11 minutos a Abde en un 0-0 contra el Olot; y una semana después le sacó otros 8' en una derrota por 3-2 contra el Espanyol B. Luego, Jesús Muñoz fue destituido y sustituido por Vicente Mir, que sólo le dio dos ratitos a Abde: 14 minutos en otra derrota contra el Badalona (1-2) y 32' en un 2-2 con el Prat. Era el mes de enero y ya no volvió a aparecer hasta la 20/21, cuando acumuló 17 encuentros con el Hércules CF de la mano de David Cubillo, Alejando Esteve y Manolo Díaz.

Tuvo hasta ocho entrenadores diferentes en sólo dos cursos como blanquiazul y, cuando estaba a punto de tirar la toalla, Ramón Planes le reclutó para La Masia y llegó al Barcelona B a punto de cumplir los 20 años. No tardó en debutar con el primer equipo azulgrana de la mano de Xavi Hernández y, tras un buen año como cedido en el CA Osasuna de Jagoba Arrasate, fue fichado por el Real Betis y no ha parado de crecer de la mano de Manuel Pellegrini.

Los dispersos inicios de la carrera deportiva de Abde: "Le faltaba disciplina de grupo"

En el pódcast Informe Morrocotudo han entrevistado a Jesús Muñoz, que ha reconocido esa fama anárquica que tenía Abde. "Es cierto que, esa disciplina que hay que tener cuando estás dentro de un grupo, a él le faltaba", ha destacado el mentor del extremo zurdo en el Hércules, gratamente sorprendido por la evolución tan interesante que viene consolidando a lo largo de estas tres temporadas (la actual es la cuarta) como verdiblanco en comparación con aquel chaval al que no le apetecía practicar rondos en los entrenamientos y que solía escaquearse en ejercicios físicos o a la hora de recoger el material.

Abde relata su infancia en "el barrio más pobre de España" y sus complicados inicios en el Hércules

"Me llamo Abdessamad Ezzalzouli, pero me gusta que me llamen Abde. Nací en Beni Mellal, una ciudad al sur de Marruecos; pero mi padre buscaba una vida mejor y a los cuatro años nos subimos a España. A Elche, a Carrús -uno de los barrios más pobres del país-. Es un barrio donde conviven distintas nacionalidades y etnias. Humilde, pero normal. Comía y bajaba al parque a jugar. Estaba todo el día con la pelota. A veces venían las señoras 'Oye, que aquí no se puede jugar al fútbol' y te daban el tirón de orejas".

Así explicaba el hoy extremo bético en una entrevista concedida a Movistar+ justo antes de jugar el Mundial de Qatar 2022. "Había un locutorio debajo de mi casa y por 50 céntimos podías estar media hora en internet. Yo le pedía los 50 céntimos a mi padre y si no me los daba se los robaba (risas) para irme a ver vídeos de Neymar. Luego me iba al parque y se lo hacía a mis colegas", recordaba Abde.

"Con 16 años me metí en el equipo de mi barrio, que se llamaba Promesas Carrús, pero más que nada era por no estar parado, por echar la tarde", añadía demostrando que las expectativas de éxito que albergaba eran bastante reducidas. No es que no se lo tomase en serio, es que ni imaginaba que podría dedicarse al fútbol de manera profesional: "A lo largo del año me llega el entrenador y me dice 'Si te lo tomas un poco en serio podrás llegar a algo'.

"Llegué a la cantera del Hércules CF, pero dudaba de mí mismo. Me pasé dos o tres meses sin jugar ni un minuto y pensé muchas veces en tirar la toalla; pero tenía a mi alredor a mucha gente que me decía que tenía que ser fuerte mentalmente y entrenar mucho más hasta lograr lo que quería", rememoró Abde, sobre cómo fue su "loco" camino hasta llegar al Barcelona de la mano de Ramón Planes, el mismo que luego le fichó para el Real Betis.