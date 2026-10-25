Monchi concede una última vida a Manolo González mientras cierra a un ilustre exsevillista

El Espanyol aplaza una decisión que parecía inminente mientras la dirección deportiva trabaja en una alternativa para el banquillo; la derrota en Santander ha dejado al equipo en puestos de descenso y la próxima semana, con dos compromisos en apenas cuatro días, será decisiva para el futuro del proyecto

Manolo González tendrá una última oportunidad para intentar modificar el rumbo del Espanyol. Pese a que la derrota por 2-1 ante el Racing de Santander había disparado los rumores sobre su destitución, el técnico gallego dirigirá al equipo este martes frente al Sestao River, en la primera ronda de la Copa del Rey.

La decisión no significa que su puesto esté asegurado, sino que el club ha optado por ganar algo de tiempo antes de tomar una determinación definitiva.

Monchi tiene un candidato firme

La dirección deportiva encabezada por Monchi trabaja en paralelo en la búsqueda de un sustituto. El calendario invita a no precipitarse, con el compromiso copero del martes y la visita al Villarreal del próximo viernes. Salvo un descalabro ante el conjunto vizcaíno, no se descarta que Manolo también tenga una última bala en La Cerámica.

Los números explican la delicada situación del entrenador. El Espanyol ha ganado únicamente cuatro de los 31 partidos que ha disputado en 2026 y encadena cuatro derrotas en las últimas cinco jornadas. Además, ya ocupa puestos de descenso después de dejar escapar puntos en los últimos minutos ante el Málaga, el Atlético de Madrid y el Racing.

El propio Manolo es consciente de que su continuidad depende de una conversación con el club. "No hablaré de ello en rueda de prensa. Es un tema privado, si el club quiere hablar nos sentaremos. No es algo para hablar aquí. La situación es delicada y lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Las valoraciones hay que hacerlas de manera interna", explicó.

El técnico también admitió que la dinámica del equipo es francamente negativa. "Hay momentos que son buenos y luego lo dejamos de hacer. Es como si tuviéramos miedo a perder y dejásemos de ir". Pese a la presión, defendió a sus futbolistas y evitó cargar contra la plantilla o la entidad.

Monchi mueve ficha y coloca a Lopetegui como favorito

Mientras Manolo intenta agarrarse al banquillo, Monchi ya estudia distintas opciones para relevarlo. Según las informaciones publicadas en las últimas horas, Julen Lopetegui es el candidato que más convence a la dirección deportiva para ponerse al frente del proyecto blanquiazul.

El exentrenador del Sevilla y del Real Madrid lidera una lista en la que también aparecen José Luis Mendilibar y los argentinos Eduardo Coudet y Eduardo Berizzo. La elección todavía no está cerrada, pero el perfil del técnico vasco encaja en la búsqueda de un entrenador con experiencia en la élite.

La posible llegada de Lopetegui supondría, además, una nueva etapa para Monchi, que tendría la oportunidad de construir un proyecto deportivo junto a un técnico al que conoce bien por su pasado en el fútbol español.

El director deportivo siente un gran cariño por Lopetegui y siempre muchcas veces ha tenido la sensación de estar en deuda con él por la etapa que el míster vasco vivió en Nervión, condenado por una serie de malos resultados. Monchi siempre apostó por tener paciencia con él, pero no pudo aguantarlo mucho más en el banquillo después de una derrota ante el Dortmund y de llevar tan solo una victoria en los diez partidos que había jugado en la temporada 2022/2023.

Ahora debe decidir si mantiene la confianza en Manolo durante los próximos encuentros o si considera que el equipo necesita un cambio inmediato para escapar de la zona baja.

Lopetegui, el ilustre exsevillista que seduce al Espanyol

Lopetegui se encuentra actualmente al frente de la selección de Qatar, después de haber abandonado el fútbol de clubes a comienzos de 2025 para emprender su segunda experiencia en el ámbito de las selecciones. Su etapa más reciente en Inglaterra, donde dirigió al Wolverhampton y al West Ham, precedió a ese cambio de rumbo.

El técnico estaría abierto a regresar a LaLiga y la posibilidad de dirigir al Espanyol aparece como una oportunidad para volver a entrenar a un club en una competición que conoce perfectamente. Su trayectoria incluye también el paso por el Real Madrid y, especialmente, por el Sevilla, donde conquistó la Europa League en 2020 y dejó una huella importante.

Su candidatura, sin embargo, no es la única sobre la mesa. Coudet está libre tras su salida de River Plate, mientras que Berizzo también se encuentra sin equipo después de su etapa en el fútbol mexicano. Mendilibar, por su parte, permanece disponible tras finalizar su aventura en Olympiacos.