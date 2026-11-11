Courtois señala el problema que condenó a Xabi Alonso y se rinde al nuevo Mourinho: "Necesitábamos algo así"

El guardameta belga analiza la salida de Xabi Alonso, señala la falta de conexión con el vestuario como uno de los problemas de su etapa y destaca el cambio que ha supuesto la llegada de José Mourinho al Real Madrid

Thibaut Courtois ha aprovechado el parón internacional para analizar el momento que atraviesa el Real Madrid. El guardameta belga, que decidió apartarse temporalmente de los compromisos con su selección para evitar sobrecargas y prevenir posibles lesiones, ha concedido una entrevista a Sky Sports en la que ha repasado algunos de los asuntos más importantes de la actualidad madridista. Entre ellos, el cambio de rumbo en el banquillo, la salida de Xabi Alonso y el impacto que ha tenido José Mourinho en el vestuario.

El portero, uno de los futbolistas con mayor peso dentro de la plantilla blanca, no ha esquivado las cuestiones más delicadas. Conoce de primera mano las exigencias del Santiago Bernabéu y ha vivido diferentes etapas en el club, por lo que su visión permite entender mejor qué pudo fallar en el anterior proyecto y qué ha encontrado ahora el equipo con la llegada del técnico portugués.

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Courtois explica por qué no funcionó Xabi Alonso

Uno de los asuntos sobre los que más interés había era la valoración de Courtois acerca de Xabi Alonso. Su llegada al Real Madrid generó grandes expectativas, especialmente por su trabajo anterior y su propuesta futbolística, pero su aventura en el banquillo madridista no terminó de consolidarse. El internacional belga evitó cargar las tintas contra el técnico tolosarra. De hecho, reconoció su capacidad y sus cualidades como entrenador, aunque dejó entrever que el problema estuvo en algo que va más allá de los planteamientos tácticos: la conexión con el vestuario.

Para Courtois, en determinados momentos faltó esa sintonía necesaria entre el entrenador y los futbolistas para sacar adelante un proyecto de semejante dimensión. Una circunstancia que terminó pesando en una etapa que estaba llamada a tener continuidad, pero que no consiguió encontrar la estabilidad esperada. No se trata, por tanto, de cuestionar los conocimientos futbolísticos de Xabi Alonso, sino de entender que dirigir al Real Madrid exige algo más que una buena idea de juego. La gestión de un grupo repleto de estrellas, la comunicación y la capacidad para conectar con los jugadores también resultan determinantes.

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El cambio de Mourinho que convence al vestuario

Si las palabras sobre Xabi Alonso dejaron una reflexión interesante, Courtois también tuvo tiempo para detenerse en José Mourinho. El portugués atraviesa una etapa diferente a la de sus primeros años en los grandes banquillos europeos y el guardameta considera que esa evolución puede resultar fundamental para el Real Madrid. El belga destacó la versión más madura y experimentada del entrenador luso, que conserva su carácter competitivo y su personalidad, pero afronta ahora los desafíos desde una perspectiva más serena.

Su llegada ha supuesto un impulso para un vestuario que necesitaba recuperar determinados mecanismos de funcionamiento. Courtois fue especialmente claro al valorar el cambio: "Necesitábamos algo así", una declaración con la que puso en valor el efecto que ha tenido Mourinho en el grupo. La disciplina, la exigencia diaria y la capacidad para transmitir una mentalidad ganadora son algunos de los aspectos que el técnico ha tratado de reforzar desde su llegada. Un perfil de entrenador que conoce perfectamente la presión que rodea al conjunto blanco y que parece haber encontrado una plantilla preparada para responder a sus demandas.