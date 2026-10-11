Elche - Celta: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 8 de LaLiga

Duelo de necesidad entre dos equipos que están en la parte baja de la clasificación y que necesitan sumar de a tres para salir de la zona peligrosa

La octava jornada de LaLiga EA Sports llega el domingo 11 de octubre al Estadio Martínez Valero con el duelo entre el Elche y el Celta. Se disputará a partir de las 14:00 horas.

Dos puntos de distancia y dos rachas parecidas

Así están: el Elche es 18º con cinco puntos y el Celta, 15º con siete puntos.

El Elche de Martín Anselmi llega en dinámica irregular: empató en el campo del Athletic Club (1-1), cayó ante el Real Madrid (2-3) y venció en el campo del Espanyol (1-3). Está metido en los puestos de descenso. Solo un equipo ha encajado más goles (17 en contra).

El Celta de Claudio Giráldez, por su parte, llega en dinámica irregular: empató en el campo del Getafe (1-1), repitió reparto de puntos ante el Málaga (1-1) y venció ante el Racing (5-0). Los puestos de descenso le quedan a dos puntos. A domicilio, todavía no ha ganado este curso.

La historia reciente del duelo está repartida: un triunfo del Elche, cuatro del Celta en los cinco últimos cruces. El más reciente, en mayo de 2026, cuando el Celta se impuso 3-1; antes, en septiembre de 2025, el Elche se impuso 2-1.

¿Dónde ver por TV el Elche - Celta de LaLiga EA Sports?

El duelo del Elche y el Celta se podrá ver por televisión en M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com, con un detallado minuto a minuto de cuanto ocurra sobre el verde. Al término del encuentro, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica, las declaraciones en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.

Alineaciones probables de Elche y Celta

Elche (4-3-3): M. Dituro; Rubén Sánchez, Pedro Bigas, Víctor Chust, Roy Revivo; Gonzalo Villar, Thomas Lemar, Javi Morcillo; Tete Morente, Fer Niño y Germán Valera

Celta (3-4-3): Andrei Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Sergio Carreira; Hugo González, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez

Con la tabla tan apretada, cualquier resultado será importante para la clasificación de LaLiga EA Sports. La hora de la verdad llega al Estadio Martínez Valero.