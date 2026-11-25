El club azulgrana sigue de cerca al estadounidense Mathis Albert, del Borussia Dortmund, y al germano Wael Mohya, del Borussia Mönchengladbach, ambos con solo 17 años﻿, aunque son muchos más los grandes de Europa que ya los tienen en sus agendas

El FC Barcelona permanece siempre atento a las jóvenes perlas que brillan en diferentes partes del mundo, con el objetivo de terminar de pulirlas en La Masia para su futuro salto al primer equipo. Sin ir más lejos, ese fue el plan trazado el pasado verano con Jesse Bisiwu, novedad en la lista para el partido de Champions de este miércoles ante el Sabah, después de una importante apuesta que llevó al club catalán a pagar 8,5 millones de euros por su pase al Club NXT, que ejerce de filial sub 23 del Brujas.

Pero el extremo belga de 18 años solo es un ejemplo. Con su misma edad, quien sí ha debutado ya a las órdenes de Hansi Flick es el egipcio Hamza Abdelkarim, que incluso acudió al Mundial con su selección después de pasar una campaña como cedido en el Juvenil A azulgrana, lo que provocó su fichaje a cambio de 1,5 millones procedente del Al Ahly de su país.

El Barcelona pone sus ojos en la Bundesliga

Ahora, los 'scouts' de la dirección deportiva que encabeza Deco han puesto el foco en dos jóvenes que ya empiezan a deslumbrar en la Bundesliga, ambos de 17 años. Es el caso de , extremo estadounidense del Borussia Dortmund, a cuya cantera llegó en 2014 desde la academia de Los Ángeles Galaxy; y Wael Mohya, mediapunta alemán del Borussia Mönchengladbach﻿.

Según informa el portal Team Talk﻿, el Barça es uno de los clubes que está siguiendo a ambos jugadores, que con sus actuaciones están llamando a atención de muchos equipos y comienzan a estar muy cotizados. A Mohya, de hecho, la web especializada Transfermarkt lo tasa ya en 17 millones de euros, mientras que el valor de mercado de Albert solo alcanzaría por ahora los 5 millones.

Mathis Albert, en acción con el Borussia Dortmund. / Imago

Mathis Albert, el protegido de Pochettino que puede quedar libre

En este último caso, el interés azulgrana viene de lejos y desde el Camp Nou ya habrían intentando con anterioridad su incorporación, pero el norteamericano decidió continuar en el Borussia Dortmund, con cuyo primer equipo ha participado en tres encuentros en lo que va de temporada. El factor clave, sin embargo, es que su contrato acaba el próximo mes de junio y podría cambiar de aires en busca de más oportunidades, por lo que son muchos los interesados en reclutarle a coste cero, entre ellos el Arsenal, el Liverpool o el Manchester United.

En este sentido, la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de Old Trafford puede ser clave﻿, pues el argentino lo conoce muy bien. No en vano, como seleccionador de Estados Unidos, le ha dado este año la alternativa como internacional absoluto, poniéndolo en el escaparate al hacerle jugar cinco encuentros en los dos últimos parones, con gol incluido ante Chile.

Wael Mohya acaba contrato en 2028 con el Borussia Mönchengladbach. / Imago

Wael Mohya no tiene prisa: "Déjenme simplemente jugar al fútbol"

Por su parte, Wael Mohya si está gozando de un mayor protagonismos en el Borussia Mönchengladbach, con el que suma tres goles y una asistencias en 12 encuentros. Unos números que le han llevado también a dar el salto desde la sub 21 a la selección absoluta de Alemania, de la mano de Jürgen Klopp, aunque no llegó a estrenarse en el último parón.

En su caso, tiene contrato hasta 2028, aunque en su club son conscientes del gran interés que despierta, estando igualmente en el punto de mira del Liverpool. "﻿﻿﻿En invierno es absolutamente intransferible y el resto lo dirá el mercado﻿. Todos llevamos demasiado tiempo en este negocio como para tener que pronunciarnos sobre cantidades.﻿ Estamos contentos de que el chico esté aquí. Es un chico realmente extraordinario", afirmó al respecto el director deportivo del club germano, Rouven Schröder.

Unas palabras que han sido secundadas por el propio jugador, que no piensa por ahora en salir. "Si hubiera interés, sería un bonito reconocimiento a mi rendimiento, pero nada más que eso. Déjenme simplemente jugar al fútbol; así es también como lo hemos acordado con el Gladbach. Quiero seguir desarrollándome y hacer todo lo posible para lograr la permanencia. Creo que todo el mundo sabe que tengo una relación muy estrecha y emocional con el club", sentenció.