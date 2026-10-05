Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona, en el centro de la polémica

El joven delantero egipcio mantuvo una acalorada conversación con el seleccionador Hossam Hassan. El técnico está en el foco de las críticas por la falta de oportunidades otorgadas al jugador culé

Hamza Abdelkarim es una de las grandes esperanzas del Barcelona, no tanto quizás del presente como si del futuro culé. El delantero egipcio que cumplirá el próximo mes de enero 19 años, llegó al Barcelona en febrero de este 2026 en calidad de cedido para luego terminar convirtiéndose en un fichaje definitivo este pasado verano. Hamza Abdelkarim ya ha debutado en el primer equipo del Barcelona de Hansi Flick aunque tan solo fuesen cuatro minutos en el duelo de los culés ante el Rayo Vallecano.

Hamza Abdelkarim se ha ganado por derecho propio estar en el primer equipo aunque la competencia en el ataque blaugrana es real con nombres como Adeyemi, Gordon, Lamine Yamal o Raphinha, el máximo goleador en lo que va de curso. El buen rendimiento de Hamza Abdelkarim en la pretemporada del Barcelona, con cuatro goles en tres partidos diferentes, le ha dado también la oportunidad de debutar en la selección absoluta de Egipto. Perro todo no es de color de rosa y la falta de minutos con Egipto ya ha empezado a traer los primeros problemas.

Hamza Abdelkarim mete en problemas al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan

Según han reportado medios de Egipcio, la tensión entre el seleccionador Hossam Hassan y el futbolista del Barcelona es real y esta se habría demostrado tras un vídeo en el que se ve a ambos protagonistas conversando tras la finalización del choque entre Egipto y Sudáfrica del pasado domingo.

En las imágenes difundidas por el medio 'Winwin' se puede observar como Hossam habla muy seriamente con Hamza Abdelkarim en lo que parecería un reproche del seleccionador hacia el jugador del FC Barcelona. Tras la conversación, el seleccionador de Egipto y Hamza se marchan por su camino sin darse la mano y con el jugador culé visiblemente encendido.

Hamza ya marca con Egipto y confirma su irrupción en el Barcelona

Hamza ya sabe lo que es marcar con la selección absoluta de Egipto, lo hizo el pasado 29 de septiembre en el duelo de los faraones ante Sudán del Sur que terminó con un claro triunfo por 0-5. Solo necesitó Hamza Abdelkarim tres minutos para marcar ante Sudán el que ha sido por el momento su primer gol con la selección egipcia. Hamza Abdelkarim ya había sido uno de los grandes nombres del pasado Mundial con Egipto ya que debutó y disputó un buen puñado de minutos en la cita mundialista.

Lo que aún no ha conseguido Hamza es ser titular con Egipto y ese es uno de los motivos que ha generado más críticas en su país, concretamente hacia Hossam Hassan. El seleccionador vio incluso como un ex futbolista y leyenda de Egipto como Bashir El Tabei, criticaba el hecho de que el jugador culé no fuese titular ante Sudáfrica, más siendo un encuentro amistoso: "El equipo no tiene personalidad ni carisma, salvo Muhannad Lashin, y hubiera sido mejor incluir a Hamza Abdulkarim en la alineación titular y darle una mayor oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que es un partido amistoso".