Radu, a un paso del pleno con el Celta

El portero rumano es uno de los futbolistas de LALIGA que ha jugado hasta el momento todos los minutos de la competición

La primera temporada de Ionut Radu en el Celta de Vigo está resultando más que interesante. El rendimiento y los números del rumano así lo avalan y le permiten estar a un paso de conseguir un curioso dato que habla de su regularidad. Se trata de disputar todos los minutos de la campaña en el campeonato liguero.

Hasta el momento Radu ha disputado completos los 37 partidos que ha jugado en este curso el Celta de Vigo. Un indiscutible en las alineaciones de Claudio Giráldez que podría hacer el pleno si juega, como todo apunta que será salvo sorpresa, frente al Sevilla FC este sábado en Balaídos. Una cifra que avalan el primer curso del meta como celtiña.

Los seis futbolistas de LALIGA que pueden llegar al pleno

Se da la curiosa circunstancia que sólo seis futbolistas en LALIGA tienen esta posibilidad. Todos ellos son porteros. Además de Radu, son los casos de Álex Remiro (Real Sociedad), Antonio Sivera (Alavés), Marko Dmitrovic (Espanyol), David Soria (Getafe) y Unai Simón (Athletic de Bilbao). Cada uno de ellos suman 3.330 minutos, 3.400 para el que juegue el último partido de manera completa.

La confianza de Claudio Giráldez en Radu ha sido total en este año en el que ha quedado despejada la duda de la portería. Tanto es así que a los 37 partidos ligueros del jugador se suman 12 de la Europa League. Todos menos los del Dinamo de Zagreb y el Ludogorest de la fase de liguilla. En la que competición que no ha participado ha sido en la Copa del Rey, donde fue Iván Villar el meta elegido.

El primer año de Radu en el Celta

Radu llegó al equipo de Balaídos el pasado mercado de verano y lo hizo como agente libre, después de acabar su vinculación con el Venezia italiano. Firmó por cuatro temporadas y el primer curso con el Celta de Vigo ha hecho aumentar el valor de este jugador de 29 años. El año del guardameta no se verá completado con el Mundial, ya que Rumanía caía eliminada en la pasada repesca de marzo.

Tendrá tiempo por tanto para descansar Radu de una temporada en la que ha sido parte más que activa de la clasificación para Europa sellada el pasado fin de semana contra el Athletic. Queda un último servicio para el portero para buscar el billete para la Europa League y, de paso, completar todos los minutos de la temporada. Será en el choque de este sábado contra el Sevilla en Balaídos.