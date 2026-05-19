El Celta de Vigo, presente en el guiño del sello de Correos a centenarios equipos históricos

Emite una edición especial con 65.000 ejemplares donde el club vigués comparte protagonismo con el Real Oviedo, Rayo Vallecano y Real Murcia

El Celta de Vigo es uno de los cuatro equipos a los que Correos homenajeará con un sello por su historia y que tendrá una tirada de 65.000 ejemplares en todo el territorio de España. Además del cuadro gallego se reconocerá a los equipos del Real Oviedo, Rayo Vallecano y Real Murcia, históricos del panorama futbolístico español.

Ha sido Correos la que, a través de un comunicado, ha explicado que se trata de un reconocimiento a "la rica historia, el arraigo social y el legado deportivo de cuatro clubes históricos del balompié español que han superado el siglo de existencia". Esta nueva emisión pertenece a la serie filatélica ‘Deportes’, está dedicada a los “Equipos de Fútbol Centenarios” y tendrá una tirada de 65.000 unidades.

Correos y la "pasión futbolística de la ciudad olívica"

También explica Correos que esta nueva emisión rinde homenaje a la trayectoria de cuatro clubes de fútbol centenarios, reafirmando el papel de la filatelia como reflejo de la historia y la cultura popular. Cada sello fusiona la identidad heráldica tradicional con modernas técnicas de impresión filatélica y el resultado es una pieza de alta calidad, que será muy demandada tanto por los aficionados al deporte como por los filatélicos de todo el mundo.

Con cada uno de los sellos rinde homenaje a los orígenes y los hitos de estas instituciones. En el caso del Celta de Vigo señala que este club fundado en 1923 nació de la "histórica fusión entre el Real Vigo Sporting y el Real Club Fortuna, consolidando la pasión futbolística de la ciudad olívica".

Con un precio de 4 euros, tendrá una tirada de 65.000 ejemplares que se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico.

Con 103 años de historia el Celta recibe este pequeño guiño que le llega a otros clubes en momentos históricos. Es el caso del Oviedo, inmerso en la celebración de su centenario, el sello será presentado este martes en el Carlos Tartiere en un acto que contará con la asistencia del presidente del Real Oviedo, Martín Peláez Álvarez, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

Un recuerdo más el Celta de Vigo que hace unos días lograba por segunda temporada consecutiva la clasificación para Europa y que ahora deberá resolver si es para la Europa League o para la Conference League. La jornada final, donde los gallegos se miden al Sevilla, será definitiva.