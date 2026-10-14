Morcillo, la solución inesperada del Elche para un problema que amenaza a Anselmi

La defensa del Elche busca soluciones y Morcillo ha llegado cuando más lo necesitaba Martín Anselmi. El centrocampista se ha convertido en una alternativa inesperada para el eje de la zaga tras la expulsión de Fede Redondo y podría tener continuidad ante el Villarreal

La expulsión de Fede Redondo en Cornellà obligó a Martín Anselmi a improvisar una solución para recomponer la defensa del Elche. Lo que parecía un recurso de emergencia ha terminado convirtiendo a Morcillo en una alternativa inesperada para una zaga marcada por las bajas, las dudas físicas y las dificultades para encontrar una pareja de centrales fiable.

De parche de emergencia a alternativa para el centro de la defensa

El fútbol obliga a tomar decisiones que, sobre el papel, no siempre parecen las más adecuadas. Anselmi lo comprobó en el minuto cinco del encuentro frente al Espanyol, cuando la expulsión de Fede Redondo desbarató sus planes apenas había comenzado el partido. Con casi todo el encuentro por delante y un jugador menos, el técnico argentino necesitaba reaccionar sin margen para la duda.

La solución pasó por retrasar a Morcillo, centrocampista de formación, para acompañar a Víctor Chust en el eje de la zaga. Una apuesta arriesgada que, lejos de convertirse en un problema añadido, acabó ofreciendo al entrenador una alternativa que no parecía estar entre las principales opciones para cubrir el puesto.

Morcillo ya había desempeñado funciones similares anteriormente, incluso durante la pretemporada, pero una cosa es probar una variante en un contexto controlado y otra muy distinta asumir la responsabilidad de defender en Primera División. En Cornellà, el futbolista respondió con personalidad, intensidad y una capacidad de adaptación que llamó la atención. Su actuación no se limitó a cumplir con el expediente. El catalán se implicó en las tareas defensivas, leyó bien diferentes situaciones del juego y mostró algunas de las cualidades que habían llevado al Elche a apostar por él como centrocampista. Un perfil físico, intenso y con criterio para distribuir el balón que también puede resultar útil en una defensa que pretende iniciar las jugadas desde atrás.

El problema defensivo que arrastra el Elche

La aparición de Morcillo también invita a mirar hacia la planificación de la plantilla. El Elche comenzó la temporada con varias incógnitas en una posición especialmente delicada. La salida de Affengruber en el tramo final del mercado dejó un vacío importante, mientras que Kevin Lomónaco todavía necesitaba alcanzar su mejor condición física para entrar en los planes del entrenador.

A esa situación se suman las dudas sobre el rendimiento de Pedro Bigas, uno de los referentes defensivos del equipo en las últimas temporadas, y la falta de experiencia de Barzic en la máxima categoría. En ese escenario, Víctor Chust aparecía como una de las alternativas más fiables para liderar la zaga, pero las circunstancias han obligado a Anselmi a buscar soluciones fuera de las posiciones naturales de algunos de sus futbolistas. La expulsión de Redondo evidenció esa falta de margen de maniobra. El técnico tuvo que reorganizar al equipo sobre la marcha y encontró en Morcillo una respuesta que, con el paso de los partidos, podría adquirir más importancia de la prevista.

El futbolista llegó al Elche después de pasar por el Sabadell, donde ya había llamado la atención con actuaciones destacadas, entre ellas un doblete ante el Ilicitano en el Diego Quiles. Su incorporación encajaba en la apuesta del club por detectar jugadores jóvenes con margen de crecimiento y características aprovechables para el proyecto deportivo. Ahora, su polivalencia puede convertirse en un recurso especialmente valioso. La cuestión es si el cuerpo técnico está ante una solución puntual para salir del paso o ante un jugador capaz de asentarse en una posición que no era la prevista cuando llegó al equipo franjiverde.

Anselmi tiene una nueva alternativa ante el Villarreal

El partido frente al Celta ofreció otra oportunidad para comprobar la apuesta de Anselmi. Durante el parón de selecciones, el entrenador dispuso de tiempo para valorar las alternativas disponibles y decidir cómo reorganizar la defensa. Pese a ello, mantuvo a Morcillo en el once, dando continuidad a la intuición que había surgido en Cornellà.

El resultado fue una portería a cero, aunque el encuentro también dejó algunos aspectos que el futbolista tendrá que mejorar si quiere consolidarse como central. El control de los espacios a su espalda y la adaptación a determinados automatismos defensivos son cuestiones que requieren experiencia y continuidad, especialmente dentro de un sistema que exige a sus defensas participar en la construcción del juego. Morcillo, sin embargo, compensó esas dificultades con trabajo y compromiso. Su rendimiento ha abierto una vía que Anselmi quizá no contemplaba como solución principal al comienzo de la temporada, pero que ahora tiene motivos para seguir explorando.

El próximo compromiso ante el Villarreal permitirá comprobar si el entrenador mantiene su apuesta o vuelve a recurrir a las opciones más habituales para el centro de la defensa. La evolución de Lomónaco y Bigas también será determinante para conocer el papel que puede desempeñar el centrocampista en las próximas jornadas. Por ahora, Morcillo ha conseguido algo importante: transformar una urgencia en una oportunidad. El Elche sigue teniendo interrogantes en su zaga, pero ha descubierto en un futbolista fichado para el centro del campo una alternativa que puede ayudarle a ganar tiempo mientras busca estabilidad defensiva. La gran incógnita es si esta solución de emergencia terminará convirtiéndose en una apuesta duradera.