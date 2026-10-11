Así queda la clasificación de la jornada 8 de LaLiga EA Sports tras las victorias de la Real Sociedad y el Betis

El Betis no falla en su lucha con los aspirantes al título y la Real Sociedad se mete en los puestos europeos en una jornada que también dejó los empates de Celta y Valencia en el estreno de Javier Aguirre

La jornada de este domingo en LaLiga a dejado muchos goles, remontadas y emoción hasta el final en la octava fecha del campeonato. El gran protagonista fue el Betis, que goleó 5-2 a Osasuna, mientras que la Real Sociedad tuvo que resistir la reacción del Deportivo para imponerse por 3-2.

Elche 0-0 Celta: Radu priva de la victoria a los de Anselmi

El Elche y el Celta de Vigo se repartieron los puntos tras empatar sin goles (0-0) en el Martínez Valero, en un encuentro en el que el equipo local llevó la iniciativa durante buena parte del choque, pero no encontró la eficacia necesaria para traducir su dominio en el marcador.

El conjunto ilicitano arrancó el partido con intensidad y voluntad ofensiva, tratando de hacerse fuerte ante su afición. Sus mejores oportunidades llegaron en una primera mitad en la que rozó el gol en varias ocasiones. Rubén Sánchez estrelló un disparo en la cruceta, mientras que Tete Morente también puso a prueba a la defensa celeste. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones del guardameta Radu mantuvieron el empate inicial.

Tras el paso por vestuarios, el Celta trató de dar un paso adelante y encontró más espacios para acercarse al área rival. El conjunto gallego mejoró sus prestaciones, aunque le costó generar ocasiones claras ante un Elche que no renunció a buscar la victoria.

Con el paso de los minutos, los locales volvieron a apretar en busca del tanto que decantara el encuentro. No obstante, la resistencia defensiva del Celta y el acierto de Radu frustraron los intentos ilicitanos, que terminaron chocando una y otra vez contra el muro visitante.

Real Sociedad 3-2 Deportivo: La Real sufre y sobrevive en Anoeta

La Real Sociedad se impuso por 3-2 al Deportivo de La Coruña en Anoeta, en un partido vibrante que pasó de la aparente tranquilidad local a un final cargado de tensión. El conjunto donostiarra llegó a disfrutar de una ventaja de tres goles, pero la reacción gallega estuvo a punto de arruinarle la tarde.

El Deportivo comenzó con personalidad, intentando llevar la iniciativa y buscando espacios ante una Real que tardó en encontrar su sitio. Sin embargo, los locales golpearon con contundencia en el tramo final de la primera mitad. Jon Martín abrió el marcador en el minuto 29 y Zakharyan amplió la ventaja apenas cinco minutos después, dejando el 2-0 al descanso.

Tras la reanudación, Gonçalo Guedes puso el 3-0 en el minuto 54 y parecía sentenciar el encuentro. Pero el Deportivo no bajó los brazos. Mario Soriano recortó distancias en el 61' y, ocho minutos más tarde, Yeremay transformó un penalti para colocar el 3-2. La expulsión de Pablo Marín en la misma acción complicó todavía más el panorama para los donostiarras.

Con un jugador menos, la Real tuvo que resistir el empuje visitante durante los últimos minutos. Remiro resultó decisivo bajo palos y evitó que el Deportivo culminara una remontada que parecía imposible poco antes. Finalmente, el conjunto de San Sebastián logró conservar la ventaja y sumar tres puntos de enorme sufrimiento.

Betis 5-2 Osasuna: Isco desata la fiesta en La Cartuja

El Real Betis firmó una contundente victoria ante Osasuna (5-2) en La Cartuja, en un encuentro marcado por el talento de Isco, la pegada verdiblanca y la reacción visitante que puso emoción a un partido que parecía sentenciado.

El conjunto bético tomó el control desde los primeros minutos y encontró pronto el premio. Isco abrió el marcador desde el punto de penalti y Abde amplió la ventaja pasada la media hora, castigando los problemas defensivos del equipo navarro. El Betis dominaba el encuentro y pudo marcharse al descanso con una renta todavía mayor.

Tras la reanudación, Diego Llorente anotó el tercero y dejó el choque aparentemente resuelto. Sin embargo, Osasuna reaccionó con rapidez. Ante Budimir recortó distancias y Raúl García de Haro, apenas unos minutos después, puso el 3-2 y devolvió la incertidumbre al marcador.

La reacción rojilla obligó al Betis a recuperar el control. Entonces apareció de nuevo Isco, que firmó su doblete con una gran acción ofensiva y devolvió la tranquilidad a los locales. Con Osasuna ya sin margen para la remontada, el canterano José Antonio Morante puso la guinda en el tiempo añadido, celebrando su debut liguero con un gol que desató la alegría en las gradas.

Racing 2-2 Valencia: Aguirre regresa a LaLiga con un empate

Racing de Santander y Valencia firmaron tablas en El Sardinero (2-2), en el debut del mexicano Javier Aguirre como técnico valencianista, en un partido muy igualado, disputado de tú a tú y con opciones para ambos conjuntos para poder llevarse la victoria.

Los cántabros llevaban casi tres semanas de espera para poder resarcirse en El Sardinero de la imagen y resultados de los encuentros disputados en Barcelona y Vigo antes del parón liguero; sin embargo, nada más empezar, en un nuevo error de la zaga verdiblanca, el cántabro Dani Raba aprovechó el hueco entre los centrales y, tras una buena maniobra dentro del área, adelantó al Valencia en el marcador.

Tras varios acercamientos infructuosos, pasada la media hora de encuentro, Íñigo Vicente recibió en tres cuartos y filtró un balón al espacio en un buen desmarque de Zabiri que de primeras, con su pierna derecha, batió a Dimitrievski para lograr el empate.

En el inicio de la segunda mitad Iván Martín cazó una volea desde la frontal, más colocada que potente, para sorprender a Dimitrievski y darle la vuelta al marcador pero el canterano Otorbi no tardó en aprovechar una nueva oportunidad con el primer equipo para culminar dentro del área pequeña una internada de Javi Guerra entre una defensa verdiblanca que, por enésima vez esta temporada, se volvía a mostrar poco contundente.

Los resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports

La clasificación de LaLiga EA Sports