Rayo Vallecano - Elche: Alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido

El sábado de la jornada 10 arrancará con un Rayo Vallecano Elche a las 14:00 horas en Vallecas. Un partido marcado por la posible suspensión por protesta

El Rayo Vallecano regresa a Vallecas este sábado 24 de octubre para enfrentarse al Elche CF. El encuentro estará marcado por la incertidumbre que rodea al conjunto vallecano después de la suspensión del partido la pasada jornada y las protestas contra la directiva.

El conjunto madrileño vuelve a su estadio después de que el encuentro ante el Athletic Club tuviera que suspenderse por el lanzamiento de objetos al terreno de juego durante las protestas de la afición. La situación continua siendo tensa y existe la posibilidad de que las manifestaciones vuelvan a repetirse en esta jornada.

El entorno del club también ha afectado puertas para dentro. Los jugadores no se ejercitaron el miércoles, en una jornada marcada por la posible reunión entre Oscar Valentín y Balliu con Martín Presa, presidente del Rayo. El conflicto ha llegado hasta la afición visitante. El Elche ha emitido que no se hará responsable del importe de las entradas en caso de que el partido sea suspendido.

Rayo Vallecano y Elche buscan sumar en Liga

En lo deportivo, el Rayo Vallecano afronta el encuentro con el objetivo de volver a ganar después de empatar ante el Getafe el pasado lunes. Los propios jugadores tratarán de llevar el foco del partido a lo deportivo consiguiendo así que la afición esté con los jugadores, dejando apartado el momento complicado del club. Además, Beñat San José deberá unir al equipo y a la afición para ir todos a una.

Por su parte, el Elche buscará aprovechar este contexto para conseguir un resultado positivo a domicilio. El conjunto ilicitano intentará competir ante un rival que necesita recuperar la normalidad tanto en el terreno de juego como fuera de él. El equipo de Anselmi viene de empatar también fuera de casa contra el Villarreal.

Pathé Ciss podrá jugar ante el Elche

El comité de apelación retiró la quinta amarilla tras la alegación presentada por el Rayo Vallecano, dejándolo así con cuatro amarillas y pudiendo jugar ante el Elche en Vallecas.

Alineaciones probables del Rayo Vallecano y el Elche

Rayo Vallecano: Audero; Balliu, Lejeune, Mujaid Sadick, Adriá Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López, Isi Palazón; Jorge de Frutos, Álvaro García y Sergio Camello.

Elche CF: Dituro; Sangaré, Chust, Redondo, Revivo; Villar, Morcillo; Cepeda, Lemar, Germán Valera y Fer Niño.

Dónde ver el encuentro:

El partido entre el Rayo Vallecano y el Elche, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 24 de octubre a las 14:00 horas y podrá verse en directo a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar.