Dituro, portero del Elche, y su retirada: "No se me pasa por la cabeza, no puedo sentarme en mi casa a visualizarlo, pero me estoy preparando para lo que viene"

El veterano guardameta del Elche se siente en plena forma pero sabe que su final está cerca, por eso se está sacando el curso de entrenador: "No es lo mismo que cuando tenía 20 años porque aparecen más dolores que antes, pero me siento muy bien físicamente"

Matías Dituro, portero del Elche, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para analizar la actualidad del conjunto ilicitano después de un complicado inicio de temporada donde el cuadro de Anselmi se encuentra en los puestos de descenso con siete puntos (una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas), sin embargo, el veterano guardameta es optimista y ve al equipo en una dinámica creciente.

"Esta dinámica de las últimas fechas al equipo lo motiva, lo hace sentir con confianza. No tenemos que olvidarnos de que el arranque de Liga fue con un calendario bastante duro para nosotros, pero en las últimas fechas el equipo compitió bien, sacó puntos fuera. En casa contra el Celta, obviamente, contra un gran rival, un rival que juega muy bien, que encaja pocos goles, que está en Europa. Nosotros en casa nos hubiese gustado ganar ese partido, claramente, no lo pudimos conseguir, pero después fuimos a La Cerámica y competimos bien y sacamos un punto importante. Creo que el equipo va por buen camino, va en crecimiento, como dije antes, compite muy bien, se adapta muy bien a los momentos del partido, está siendo inteligente en esa faceta y tenemos que seguir por ese camino", ha explicado Dituro además de otros asuntos.

La posible suspensión del partido contra el Rayo Vallecano

"Escuchamos, leemos, conversamos de lo que se habla o lo que se dice. Lo que yo pienso es que tenemos que hacer foco en lo que dependa de nosotros, y lo que depende de nosotros es prepararnos para jugar el sábado, preparar el partido como preparamos cada partido de Liga y enfocarnos en lo que nosotros podamos controlar y en lo que depende absolutamente de nosotros. Desconozco internamente lo que sucede en el Rayo, entonces no puedo opinar de eso, pero sí te puedo decir que el equipo está concentrado y preparando el partido de la mejor manera posible para poder ir a Vallecas e intentar conseguir un buen resultado".

El apoyo tras sus errores al comienzo de la temporada

"En esos momentos donde las cosas no salían tuve el apoyo de ellos, conversaciones, mensajes, apoyo real de mis compañeros, mensajes muy bonitos, muy positivos. Pero no solamente de mis compañeros, sino de gente que también trabaja en el club, que vive el día a día, que sabe cómo soy yo porque, al final, soy una persona que entreno muchísimo, que no paro ningún día. El respaldo de mis compañeros, obviamente, para mí en esos momentos fue muy importante. Me ayudaron un poquito más a lo que dije el otro día, a no bajar los brazos, a no agachar la cabeza. Al final soy el jugador más grande del equipo. Si bien Bigas y Josan son los capitanes número uno y número dos, yo soy el jugador más grande del equipo y no podía bajar. También tuve, obviamente, conversaciones con ellos y la verdad que fueron muy bonitas".

La competencia con Iturbe

"Con Iturbe tengo una relación muy buena, todos los días estamos juntos, nos cambiamos al lado, compartimos mate, viajamos juntos en el avión, conversamos muchísimo de fútbol, de porteros, de la vida. El año pasado a él le tocó estar en una posición en la cual por momentos no se sentía cómodo, pero nunca bajó los brazos. Siempre entrenó. Muchas veces lo hablamos, sabemos que el camino, cuando las cosas van bien, hay que entrenar; cuando las cosas no van bien, hay que entrenar. Es difícil mantener siempre la mente para un portero, sabemos cómo es el puesto y lo difícil que es jugar cuando otro lo está haciendo".

Su futuro y una posible retirada

"Por mi cabeza es como si tuviera 30 años porque tengo energía, tengo ganas, me gusta entrenar, disfruto mucho venir por las mañanas, conversar con mis compañeros, me encantan las concentraciones. Disfruto la previa de los partidos, los partidos, el calentamiento. Claramente, físicamente no es lo mismo que cuando tenía 20 años porque sí, aparecen más dolores que antes, pero la verdad que me siento muy bien físicamente. Es verdad que no pude hacer una buena pretemporada. Tuve un choque en el primer amistoso, que me fracturó dos costillas, y eso provocó que estuviera dos semanas y media o tres casi prácticamente sin entrenar específicamente de arquero. Tengo ganas de seguir jugando mucho tiempo más o, por lo menos, a corto plazo me visualizo jugando más y tengo mucha energía, muchas ganas, disfruto mucho del fútbol. Lo disfruto mucho. Es que todavía no se me pasa por la cabeza y no puedo sentarme en mi casa a visualizar un día qué haría si no estoy jugando en un equipo, pero también es verdad que me estoy preparando para lo que viene. Este año ya arranqué el curso de entrenador de UEFA A y me gusta muchísimo también".