Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano: "﻿Nos vamos frustrados porque hemos hecho todo para ganar, ellos han hecho su especialidad y han tenido fortuna"

El entrenador del Rayo Vallecano se fue con la sensación de haber dejado escapar dos puntos ante un rival que jugó con diez, reconociendo que el largo parón y la suspensión del partido anterior ha podido afectarles en el rendimiento: "Es un tema que nos hemos planteado"

Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano, lamentó haber dejado pasar la ocasión de sumar tres puntos que hubieran sido muy importantes tras empatar ante el Getafe. "Nos vamos frustrados porque hemos hecho todo para ganar. Han hecho su especialidad y han tenido fortuna. Fuera de ello no he sentido que nos hayan hecho ninguna ocasión y nosotros sí. El Getafe defiende muy bien y hay que tener paciencia. La primera parte ha sido extraordinaria y la expulsión es porque ponemos al límite al rival. El objetivo era no quedarnos con diez, y seguir teniendo chances para meter el segundo. Un punto de visitante siempre suele ser positivo, pero dadas las circunstancias sabe a poco", ha explicado.

Sobre si el equipo ha notado la falta de ritmo competitivo entre el parón y la suspensión del partido de la jornada pasada ante el Athletic Club. "Es un tema que nos hemos planteado. Casi parecía el primer partido después de una pretemporada. Tal y como entrenamos y jugamos no creo que nos perjudique al ritmo. Cuando juegas contra el Getafe es difícil tener ocasiones cuando ellos se cierran atrás. El ritmo no creo que haya sido un factor, si bien hemos estado mucho tiempo sin jugar", ha expresado.

Similitudes del Rayo con su Éibar

"Este Rayo es total. Somos un equipo que presiona arriba y que intenta proponer. Hay partidos en los que se expone mucho más mi idea, como usted me había preguntado, y hay otros que igual menos, pero vamos, es Primera División. Repito que el Getafe, en ese sentido, es un equipo muy difícil de batir y de generar ocasiones constantemente. Es de los equipos a los que menos ocasiones les hacen. Pero yo con este equipo estoy encantado y puedo plasmar mi idea de fútbol en su totalidad".

Balance en este tramo de LaLiga

"Balance muy positivo. Nuestro inicio ha sido muy complicado, tenemos chance de competir cada partido y tenemos puntos que hay que ir mejorando y yo, como entrenador, puliendo. Tanto yo como los jugadores sabemos lo difícil que lo hemos tenido. Creo que es un balance bueno porque, como digo, hemos tenido un inicio muy complejo, de muchas cosas que cuando pasa el tiempo luego nadie se acuerda de nada, pero yo como entrenador y los jugadores sabemos muy bien lo difícil que lo hemos tenido: desde el calendario, desde jugar de visitante hasta siendo local, desde todo este mes que no hemos podido competir por una cosa u otra".

Álvaro García, autocrítico: "Contra diez no te puedes relajar"

Álvaro García, extremo del Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado frente al Getafe, que jugó con diez más de sesenta minutos por la expulsión del central togolés Djené, y dijo que jugando contra uno más "no te puedes relajar, que es lo que ha pasado". "No estamos contentos. La primera parte hicimos méritos para meter alguno más pero cuando juegas contra diez no te puedes relajar, que es lo que ha pasado, porque al final hemos jugado a lo que han querido. Ha faltado acierto pero si nos relajamos nos crean ocasiones y salen balones tontos que son los que meten", dijo Álvaro, en declaraciones a Movistar.

El futbolista del Rayo restó importancia al estado del césped porque les habían "avisado que resbalaba aunque resbalaba para los dos". Por último, Álvaro habló sobre el conflicto que se vive entre la afición y la directiva, muy criticada por su gestión por parte de los seguidores del Rayo. "La afición sabe que los apoyamos y luchamos con ellos porque queremos que todo se solucione. El Rayo sin la afición no es nada", finalizó.