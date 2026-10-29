Fichaje frustrado del Sevilla: "Lo traje a la ciudad, paseó a caballo con su mujer, entró en el estadio vacío y lo teníamos hecho"

Antonio Fernández, otrora mano derecha de Monchi en Nervión, revela una operación frustrada que no se conocía, al contar con detalles que el Sevilla había cerrado al conocido Nigel de Jong, pero que se rompió en el último momento

El historial de fichajes de todos los clubes esconden relatos ocultos que en algunos casos salen a la luz sobre operaciones rotas en el último momento, con todo cerrado e incluso después de haber viajado para conocer la ciudad y el club.

En el caso del Sevilla, Monchi ya reveló varias en su momento, sobre todo la de Robbie Van Persie y Marcelo, pero ahora, el que fuera su mano derecha en los tiempos dorados a principios de este siglo, Antonio Fernández, ha puesto sobre la mesa otra negociación que se rompió en el último momento tras cerrar el acuerdo y que no se conocía.

En este sentido, el actual presidente del Brownsville de Estados Unidos asegura que Nigel De Jong, por entonces centrocampista internacional con Países Bajos, estuvo a un solo paso de firmar con el Sevilla, considerándose uno de sus grandes fichajes frustrados junto al de su compatriota Van Persie.

Antonio Fernández: "Teníamos hecho a Nigel de Jong"

"El primero fue Nigel de Jong, que después triunfó en el Manchester City y anteriormente en Hamburgo. Justo cuando va al Hamburgo, nosotros lo teníamos hecho. Él terminaba contrato con el Ajax, lo teníamos sumamente seguido, controlado; era un fichaje para el Sevilla en mi primera época", relató en Relevo Antonio Fernández, que desveló que lo trajo a la capital hispalense y que De Jong, actual director técnico de la Federación de Países Bajos, se marchó más que convencido tras realizar varias actividades.

"Lo traigo a Sevilla un fin de semana con su novia, le enseño la ciudad, incluso se pasea a caballo, entra al estadio vacío para que lo viera, lo llevo a la zona donde viven los jugadores y el chico estaba totalmente convencido; era un acuerdo ya cerrado", explicó el segundo de Monchi en su primera etapa en el club, que lamentó que un problema personal frenó su incorporación.

La razón por la que se rompió el fichaje

"Luego se complica porque a la madre le diagnostican un problema, la tienen que dializar, y ante esta circunstancia él decide irse a Hamburgo, que iba a estar por carretera mucho más cerca de la madre y poder ir y volver prácticamente cada semana para estar cerca. Eso fue lo único que le hizo cambiar de opinión. Me dio mucha rabia no poder hacerlo, porque ya estaba hecho", afirmó Antonio Fernández, que volvió a explicar, desde su punto de vista lo ocurrido con Van Persie.

"El segundo fue también otro holandés: Robin van Persie. Cuando terminó su periplo en el Feyenoord, también quedaba libre en ese momento. Claro, estamos hablando de hace 20 años atrás, eran otras circunstancias, otros valores de jugadores, otro modelo de mercado", pone en contexto el jerezano, que reconoció que estaba todo cerrado.

La versión de Antonio Fernández sobre lo ocurrido con Var Persie

"Quedaba libre y, cuando lo teníamos todo cerrado, me voy a Holanda. Tenemos dos días de conversaciones con el entorno del jugador, con la persona que nos puso la operación encima de la mesa, que era un portugués. Lo teníamos todo prácticamente cerrado y ya cuando Monchi se disponía a volar, de hecho le pilla volando, el abogado del jugador llama a Inglaterra, dice que el jugador va a firmar por el Sevilla y de manera totalmente intencionada y mirando por sus propios intereses filtra cómo iba a ser la operación·, explicó Antonio Fernández sobre la irrupción del Arsenal.

"El Arsenal ahí pone mucho más dinero encima de la mesa en todos los sentidos y nosotros quedamos fuera. Fue una operación que truncó el mismo abogado del jugador por intereses propios y a lo mejor también entendía que el Arsenal era mejor opción para Robin que el Sevilla. Lo teníamos todo hecho hasta el punto de que la última noche de reuniones en un hotel queda patente que filtra la noticia, porque teníamos el hotel rodeado de prensa de Holanda. Nos tuvimos que cambiar de hotel, fue todo un cacao que se montó allí, porque lo filtraron de manera intencionada".