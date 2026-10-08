Van Persie, 43 años: "Carles Puyol fue el defensa más difícil al que me enfrenté"

El exdelantero de Arsenal, Manchester United y Feyenoord, ahora entrenador, atiende a ESTADIO Deportivo en una distendida conversación en la que explica su actual momento, sin banquillo y volcado en el ciclismo, al tiempo que hace repaso de su carrera: "Si tuviera que elegir mi gol favorito, probablemente diría contra España en 2014"

Robin van Persie es uno de esos futbolistas que dejaron una imagen imborrable en el fútbol europeo. Su cabezazo ante España en el Mundial de 2014 forma parte de la memoria de los grandes torneos. Como futbolista, su carrera le llevó a jugar en clubes como Arsenal, Manchester United y Feyenoord. Pero antes de convertirse en una estrella mundial, su nombre estuvo muy cerca de fichar por el Sevilla FC, en 2004, de la mano de Monchi. Una historia que tanto el de San Fernando como el propio Van Persie han explicado en alguna ocasión.

"Con Van Persie estaba todo cerrado, esperándolo en una habitación para que subiera y justo antes de montarse en el ascensor lo llamó a Wenger", ha llegado a comentar reiteradas veces el de San Fernando, mientras que el propio Van Persie dijo en el pasado: "El Sevilla fue una de las opciones que tenía para fichar. Me sentí muy halagado por este interés, a pesar de que finalmente tomé la difícil decisión de ir al Arsenal". Ahora, en cambio, prefiere no referirse a ello, dejando claro que es una anécdota del pasado que ya no merece la pena recordar más.

Ahora, Van Persie, ya retirado como futbolista y habiendo iniciado una carrera como entrenador que le ha llevado por los banquillos del Heerenveen y el Feyenoord, se encuentra sin equipo. Momento que aprovecha para "disfrutar de esta nueva etapa" de su vida, "pasando más tiempo" con su familia y siguiendo "muy vinculado al fútbol". Pero el balón no lo es todo ya en la vida de Van Persie, como él mismo deja claro durante su conversación con ESTADIO Deportivo: "Exploro diferentes cosas fuera del fútbol".

La nueva vida de Van Persie

"Creo que sigo estando muy vinculado al fútbol, pero de una manera diferente", comenta el neerlandés en su entrevista con ESTADIO Deportivo, donde explica que "siempre" ha "sido una persona curiosa" que le gusta "probar cosas nuevas", "viajar" y mantenerse activo. "Simplemente, tener más tiempo para disfrutar de la vida", cuenta el exfutbolista, quien reconoce que después de tantos años pensando en entrenamientos y partidos, resulta agradable descubrir una vida diferente: "El fútbol fue una parte enorme de mi vida durante muchos años, así que es agradable descubrir cómo es la vida cuando no estás pensando en el próximo entrenamiento o en el próximo partido".

Tras colgar las botas, el ciclismo es una de esas nuevas vías que Van Persie ha encontrado para mantenerse activo, habiéndose convertido también en imagen de una conocida marca de bicicletas. Una relación con las dos ruedas que es cada vez más estrecha, aunque no al nivel de poder sustituir al fútbol en su vida: "No diría que estoy intentando sustituir el fútbol por otro deporte. El fútbol siempre será el fútbol para mí. Pero sí disfruto manteniéndome activo, y el ciclismo es algo con lo que siempre he tenido conexión".

El ciclismo como una forma de desconectar

"Cuando juegas profesionalmente, el deporte es tu trabajo, así que siempre existe cierto nivel de presión asociado", explica el exdelantero, quien después de tantos años en el fútbol profesional, el ciclismo le permite acercarse al deporte desde una perspectiva completamente distinta: "El ciclismo es diferente. Simplemente puedes subirte a la bicicleta y montar sin pensar en el rendimiento o en el resultado. Puedes ir a algún sitio, explorar una nueva ruta o simplemente disfrutar del aire libre", señala un Van Persie que deja claro su visión del futbolista tras la retirada: "Para mí no se trata de llenar un vacío. Se trata de encontrar diferentes maneras de mantenerme activo y disfrutar del aire libre".

Van Persie y el gol contra España en el Mundial 2014

Pese a que durante su carrera marcó algunos goles memorables, hay uno que continúa ocupando un lugar especial en su memoria: el cabezazo ante España en el Mundial de Brasil 2014. "Si tuviera que elegir mi favorito, probablemente diría el gol contra España en 2014", indica el que fuera internacional con Países Bajos. Un auténtico golazo de cabeza que pueden recordar en el vídeo que viene a continuación y que Van Persie explica así: "No solo por el gol en sí, sino por el momento, el rival, el Mundial y lo que aquel partido significaba para Países Bajos".

"Hay varios de los que estoy muy orgulloso. Pero creo que el gol contra España es probablemente el que reúne todo: la técnica, el momento y la situación", vuelve a recordar Van Persie, quien más de una década después no se ha olvidado de ese tanto: "Recuerdo la sensación por encima de todo. Cuando llegó el balón, simplemente reaccioné. Realmente no tuve tiempo para pensar en ello. Cuando vi que el balón entraba y la reacción del equipo y de los aficionados, fue una sensación increíble. A veces, en el fútbol, hay momentos en los que todo sucede de manera natural. Aquel fue uno de esos momentos".

Puyol y Terry, los defensas que más le exigieron

Al margen de su tanto ante España, Van Persie también repasa en la conversación con ESTADIO Deportivo a algunos de los futbolistas que marcaron su carrera. Entre los jugadores que considera más infravalorados aparece Dirk Kuyt, "un jugador al que siempre tuve mucho respeto. Para Van Persie, su compatriota no siempre recibió el reconocimiento que merecía: "A veces la gente se centraba en su capacidad técnica, pero lo que más destacaba en él era su mentalidad, su capacidad de trabajo y todo lo que aportaba al equipo. Era el tipo de jugador que cualquier equipo necesita. Siempre sabías exactamente lo que ibas a obtener de él".

Preguntado sobre los defensas que más difícil se lo pusieron, el que brillara con la elástica de clubes como Arsenal, Manchester United o Feyenoord, lo tiene claro: Carles Puyol y John Terry. "Me enfrenté a muchos defensas muy fuertes, pero Carles Puyol y John Terry fueron de los más difíciles", explica Van Persie, quien sobre Terry, destaca especialmente su competitividad y su inteligencia defensiva: "Era extremadamente competitivo, muy inteligente defensivamente y nunca te lo ponía fácil".

Pero también existía respeto entre los defensas y los delanteros, comenta: "Al mismo tiempo, existía mucho respeto entre los jugadores. Siempre sabías que contra alguien como él tenías que estar al máximo de tu nivel".

El Emirates y defender a Países Bajos y su partido más especial

Van Persie también recuerda con ESTADIO Deportivo los grandes ambientes que vivió durante su carrera. El Emirates Stadium aparece entre sus escenarios favoritos. "El ambiente del Emirates era increíble, especialmente en las grandes noches europeas", rememora, al mismo tiempo que guarda especial cariño de la atmósfera que suponía defender a su país: "También recuerdo jugar con Países Bajos y sentir esa conexión con los aficionados neerlandeses. Cuando juegas para tu país hay algo muy emocional".

Para Van Persie, un gran ambiente no depende únicamente de los decibelios en la grada: "Los mejores ambientes no siempre tienen que ver con lo ruidoso que sea el estadio. A veces se trata de la sensación de que todo el estadio está completamente conectado con lo que está ocurriendo sobre el terreno de juego".

Su partido más especial, ante España en Brasil 2014

Si Van Persie recuerda su gol ante España en Brasil 2014 como el mejor de su carrera, también recuerda ese encuentro como el más especial de su trayectoria como futbolista. "El partido contra España en el Mundial de 2014 siempre será muy especial para mí. Jugábamos contra el equipo que había ganado el Mundial anterior, así que había mucho respeto hacia ellos", explica el neerlandés, quien recuerda la victoria con su gol como algo inolvidable: "Ganamos el partido de la manera en que lo hicimos y marcar aquel gol hizo que fuera una noche inolvidable".

Al margen de ese partido, también guarda otros gratos recuerdos Van Persie: "También tengo muchos recuerdos muy especiales del fútbol de clubes. Es difícil elegir solo uno porque cada partido importante tiene su propia historia".

El Van Persie más personal: "Hay mucho más en la vida que el fútbol"

Tras una larga y exitosa carrera como futbolista profesional, Van Persie mira ahora la vida con otra perspectiva, a pesar de que también ha comenzado una nueva etapa en los banquillos, aunque ahora mismo se encuentra sin equipo: "La familia es muy importante para mí. El fútbol fue una parte enorme de mi vida durante muchos años, pero hay mucho más en la vida que el fútbol. "Disfruto de las cosas sencillas: pasar tiempo con mi familia, estar al aire libre, viajar, mantener una buena conversación. No siempre necesitas algo grande o emocionante. A medida que te haces mayor, creo que aprecias más esos momentos sencillos".

"El fútbol ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Me ha dado muchísimas experiencias, amistades y recuerdos", explica el exfutbolista, quien sigue disfrutando del balón desde otra perspectiva: "Lo que todavía me encanta es lo impredecible que es. Puedes preparar un partido durante toda una semana, pero entonces sucede algo en un segundo que nadie esperaba. Eso es lo que hace que el fútbol sea tan bonito. No se trata únicamente del resultado. Se trata de la emoción, de las personas y de esos momentos que permanecen contigo".

Como espectador, Van Persie sigue disfrutando con los grandes torneos. "Cuando ya no estás jugando, puedes ver el fútbol de una manera ligeramente diferente. Te fijas en cosas distintas y puedes apreciar la calidad sin tener esa presión sobre ti", explica el neerlandés, quien ahora, como técnico, ve el fútbol de otra forma: "Como he jugado y ahora también estoy involucrado en los banquillos, naturalmente me fijo en el aspecto táctico".

Pero no todo se reduce a los sistemas y tácticas: "Al mismo tiempo, sigo disfrutando viendo a los jugadores individualmente y observando lo que son capaces de crear. Puedes analizar el fútbol todo lo que quieras, pero al final el fútbol sigue tratando sobre las personas, y esa emoción es lo que hace que este deporte sea especial".