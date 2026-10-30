Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Novak Djokovic, Zverev y Alejandro Davidovich, con suerte dispar en el Masters 1000 de París

El tenista murciano se podría medir al madrileño o al malagueño en semifinales. El serbio tendría un posible cruce cno De Minaur en octavos y con el nuevo número 1 del ranking ATP, el alemán Zverev

El Masters 1000 de París, que arrancará de manera oficial este próximo 31 de octubre en sus primeras rondas, publicó este viernes su cuadro final en el que ya aparecen los caminos de los principales aspirantes en la capital francesa. El Masters 1000 es uno de los pocos que dura una semana y que desde un principio tiene partidos de alto nivel.

De este modo, los ocho primeros cabezas de serie, es decir, Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fills, Tiafoe y Alex de Minaur, aún esperan rival procedente de la ronda previa. Pero estos ocho tenistas al igual que otros nombres importantes como Tommy Paul, Novak Djokovic, Rafa Jódar o Alejandro Dadivodich, ya conocen el camino a la final.

Carlos Alcaraz se podría enfrentar a Rafa Jódar o Alejandro Davidovich

Carlos Alcaraz podría tener su rival más importante a partir de cuartos de final donde podría medirse a Fils. Pero el duelo más interesante que podría producirse para Carlos Alcaraz en semifinales. En el caso de que alguno de los dos españoles restantes, es decir, Davidovich o Carlos Alcaraz, alcancen la penúltima ronda y el murciano haga lo propio, se verían las caras asegurando un participante español en la final del Masters 1000 de París.

Medvedev, el rival más complicado para Rafa Jódar o Alejandro Davidovich

Además del citado Carlos Alcaraz en una hipotética semifinal, Alejandro Davidovich o Rafa Jódar se cruzarían en octavos de final don el cuarto cabeza de serie: Daniil Medvedev. El ruso podría medirse a Carlos Alcaraz en semis siempre y cuando supere un hipotético enfrentamiento con otro rival español. No lo tendrá sencillo Davidovich para meterse en la semifinal del Masters 1000 de Shanghái ya que además de posibles duelos ante Jódar en cuartos o Medvedev en octavos, en la segunda ronda no lo tendrá sencillo ante rivales como Shapovalov o Kachanov. En la primera ronda se medirá al francés Kouame, por lo que el malagueño también tendrá al público en contra.

Cuadro del ATP Masters 1000 de París

Zverev estrenará el número 1 del ranking ATP en París y Djokovic peleará por el ATP Finals

Zverev no ha tenido precisamente suerte a pesar de que a partir del próximo lunes, cuando se produzca una nueva actualización del ranking ATP, será el nuevo número 1. El tenista alemán se podría medir en segunda ronda a Musetti o Hurkacz, con un potente saque en pista cubierta. En cuartos de final podría darse un bonito duelo ante Djokovic o De Minaur, ambos peleando por estar en el ATP Finals y en semifinales podría verse las caras ante Shelton.

Por otro lado Djokovic tendrá un partido trampa en la primera ronda ya que Vacherot ya ha demostrado que puede ganarle a rivales importantes en diferentes momentos. En octavos sería De Minaur y en cuartos el anteriormente citado choque ante Zverev, el número 1 del ranking ATP. Un hipotético duelo entre Carlos Alcaraz y Zverev solo podría darse en la final al estar en lados opuestos del cuadro.