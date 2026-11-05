Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, sentencia sobre Rafa Jódar y Zverev: "Está sufriendo el cansancio y la tensión"

El que fuera entrenador del mejor tenista español de toda la historia ha analizado el final de temporada de ambos jugadores los cuales no están siendo los mejores ya que ambos han caído eliminados, de manera prematura, en el Masters 1000 de París

Toni Nadal, quien hasta el año 2017 entrenó a su sobrino Rafa Nadal, es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de tenis. Actualmente se encuentra apartado del circuito de la ATP, trabaja, sobre todo, en la academia de su sobrino y al mismo tiempo se dedica a analizar la actualidad del mundo tenístico. Es por ello que el ex entrenador de Rafa Nadal ha hablado de Rafa Jódar y de Alexander Zverev a los cuales les puede estar pesando este final de temporada.

Rafa Jódar y Alexander Zverev han sido las sorpresas negativas en el Masters 1000 de París que se está disputando esta semana en la capital del Francia. Los dos jugadores han caído eliminados del torneo galo cuando estaban llamados a dar mucha guerra y estar en la pelea por ganar el título. Ni una cosa ni otra, ambos han perdido y no están teniendo un final de campaña, lo cual comprende, en parte, Toni Nadal.

Toni Nadal sobre la primera temporada de Rafa Jódar

A Rafa Jódar se le está haciendo un poco larga su primera temporada como tenista profesional en la que ha ganado su primer torneo, en Marrakech. El madrileño está muy cerca de disputar las ATP Finals, tiene que esperar que no lleguen lejos en el Masters 1000 de Paris Taylor Fritz y Tommy Paul, pero su rendimiento está yendo de más a menos.

Toni Nadal ha analizado el momento de forma de Rafa Jódar y ha dicho que es normal que tenga un pequeño bajón a estas alturas. "Rafa Jódar ha bajado un poco el nivel en este final de temporada supongo fruto del cansancio, de la presión, pero creo que es algo normal; creo que va a jugar el Máster igualmente", ha dicho en el programa RadioEstadio Noche.

Toni Nadal y la presión sobre Alexander Zverev

Por otro lado, Toni Nadal también ha balado sobre Alexander Zverev, actual número 1 del mundo y al que pudo entrenar en el pasado. El técnico español ha señalado que el tenista alemán está lidiando con la presión de tener que demostrar que es el número 1 legítimo. "Los jugadores se han acostumbrado a que las derrotas no les afecten tanto y cuando llega el torneo que más les interesa van al límite. Zverev imagino está sufriendo también el cansancio y la tensión de tener que estar demostrando que es el número 1".

No hay que olvidar que Alexander Zverev ha sido criticado en los últimos días porque para algunos analistas es un jugador que no transmite demasiado con su juego, que no conecta con los aficionados y que ha aprovechado los problemas físicos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dominadores del tenis en los últimos años, para acabar como el mejor del mundo en la actual temporada.

Ni a Alexander Zverev ni a Rafa Jódar le han ido bien en el Masters 1000 de París, ya que ambos fueron eliminados en la segunda ronda. El alemán perdió contra Lorenzo Musetti y Rafa Jódar no pudo superar a Casper Ruud.