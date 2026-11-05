Carlos Alcaraz pasa ronda sin jugar

El tenista español ya está en cuartos de final del Masters 1000 de París debido a que el que debía ser su rival en octavos de final, el italiano Matteo Berrettini, ha anunciado su retirada por un problema físico en el brazo que le impide disputar el encuentro

Carlos Alcaraz está ya en los cuartos de final del Masters 1000 de París. El tenista español ha avanzado ronda sin jugar después de que el que debía su rival en los octavos de final, el italiano Matteo Berrettini, haya anunciando que no está en condiciones de disputar el partido que estaba fijado para la tarde de este jueves por culpa de un problema físico en uno de sus brazos.

De esta manera Carlos Alcaraz llegará muy descanso a la recta final de un torneo que aún no tiene en su palmarés ya que sólo ha tenido que ganar en segunda ronda al estadounidense Alex Michelsen, al que derrotó en dos sets. El tenista español espera rival para los cuartos de final en donde se medirá al ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Taylor Fritz.

Carlos Alcaraz iguala su mejor resultado en el Masters 1000 de París, ya que el tenista español sólo ha logrado alcanzar los cuartos de final en este torneo en el año 2022 cuando fue eliminado en esa ronda por el danés Holger Rune. Ahora el murciano tiene la opción de romper su techo en la cita francesa ya que en este momento es considerado el máximo favorito para alzarse como campeón de este torneo debido a que Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, ya ha sido eliminado, y a que Jannik Sinner, su gran rival en las últimas temporadas, es baja por lesión.

La lesión de Matteo Berrettini

Matteo Berretini ha comunicado a la organización del Masters 1000 de París la imposibilidad de jugar el partido de octavos de final contra Carlos Alcaraz el cual estaba programado en la tarde de este jueves.

El transalpino ha comunicado lo siguiente: "El dolor en el brazo que arrastro desde hace varios días no me permitirá entrar en la pista esta noche".

Matteo Berrettini estaba demostrando que atravesaba un gran momento de forma ya que en estos últimos días había derrotado en primera ronda al estadounidense Brandon Nakashima, décimo cuarto favorito, y en segunda al francés Ugo Humbert, finalista en París en 2024.

El italiano se trataba de un rival muy peligroso para Carlos Alcaraz debido a que las condiciones de la pista del Masters 1000 de París, muy rápidas, se adaptaban a la perfección al estilo de juego de Matteo Berrettini en donde su buen saque y su potente derecha son claves. Por suerte para el murciano, no tendrá que jugar el partido y ya se centra en descansar y recuperar fuerzas, más después de su encuentro contra Alex Michelsen, para afrontar su siguiente reto en donde se verá las caras contra Arthur Fils o contra Taylor Fritz los cuales miden sus fuerzas en la tarde de este jueves.

Carlos Alcaraz está muy motivado a la hora de ganar el Masters 1000 de París ya que se trata de uno de los grandes torneos que no ha ganado el tenista español, de 23 años de edad, en su trayectoria deportivas.