Aday Mara explota en la NBA y firma números de estrella en unos Thunder que aspiran al anillo: "Está siendo un buen comienzo"

El pívot zaragozano aprovecha la baja de Chet Holmgren para hacerse un hueco en la rotación de los Thunder y ya destaca con sus números

La nueva estrella del baloncesto español ya deslumbra en la NBA. Aday Mara continúa aprovechando sus oportunidades en los Oklahoma City Thunder y, en su primera titularidad, completó su gran obra.

El pívot español ha cuajado su mejor actuación desde su llegada a la NBA, con 18 puntos en la contundente victoria de su equipo frente a los Washington Wizards (114-75). Simplemente, el zaragozano salió en el quinteto inicial y respondió con una actuación muy completa.

En sus 27 minutos sobre la pista, Mara convirtió 8 de sus 10 lanzamientos a canasta, capturó 8 rebotes, repartió 3 asistencias y colocó 3 tapones. Además, estrenó su cuenta de triples en la NBA, anotando desde el perímetro en su primer intento en diez partidos.

"Trato de hacer mi rol lo mejor que puedo. (...) Está siendo un buen comienzo", decía hace unos días el pívot español, que está sabiendo aprovechar el momento. Esta segunda titularidad consecutiva llega en un momento de oportunidades para el joven interior, que está ganando protagonismo debido a las numerosas bajas que afectan a Oklahoma City. Las lesiones de Jalen Williams, Cason Wallace y, especialmente, Chet Holmgren han abierto un hueco en la rotación que Mara está sabiendo aprovechar para ganarse los elogios de la NBA.

Mara se metió en el tridente anotador de los campeones de 2025, que lideró Shai Gilgeous-Alexander, con 30 puntos y 9 asistencias, y también tuvo como acompañante a Jared McCain, que aportó otros 19. Con este triunfo, Oklahoma City alcanza un balance de 8 victorias y 2 derrotas y encadena cuatro partidos ganados de manera consecutiva.

El joven español, además, firmó su gran noche frente a unos Wizards liderados por AJ Dybantsa, número uno del Draft de este año, en el que él ha sido el 12º. En su equipo, Dybantsa terminó con 19 puntos y el exmadridista Alex Sarr sumó un doble-doble de 15 puntos y 14 rebotes.

Santi Aldama vuelve a lo grande

Las buenas noticias para el baloncesto español no llegan solas y tras pasar casi todo el año en blanco. Santi Aldama está de vuelta. El sábado se estrenó con los Dallas Mavericks ante los Jazz y lo hizo rozando el doble-doble, con ocho puntos y nueve rebotes en tan solo 13 minutos.

Han pasado 275 días desde su última aparición y ocho meses desde que decidiera operarse de la lesión en la rodilla derecha que arrastraba. Sin pretemporada y en un nuevo equipo, ha sido paciente antes de entrar y, pese a contar con pocos minutos en su primer partido, ya ha dejado su impronta.

"Tener a Aldama de vuelta hará que las defensas decidan qué hacer, es especialista en el 'pick and pop', en acciones rápidas", señala la estrella del equipo, Cooper Flagg sobre la presencia del canario en la rotación de los Mavericks.

"Tenemos jugadores atléticos y tendremos que buscarlo más. Santi nos aportará atacar con fuerza y generar espacios y será realmente bueno para nosotros", añade en 'JustBasket7' el joven jugador norteamericano.

Resultados NBA hoy 8 de noviembre

Indiana Pacers 102-114 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 124-121 Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers 97-109 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 114-75 Washington Wizards

Golden State Warriors 126-119 Orlando Magic

Phoenix Suns 102-99 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 103-125 San Antonio Spurs