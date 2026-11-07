Porzingis se retira del baloncesto de forma temporal y Hezonja hunde a LeBron James

La jornada de la NBA, valedera para la Copa, confirmó el gran momento de Luka Doncic, que se fue a los 53 puntos ante los Blazers

El letón Kristaps Porzingis ha anunciado una retirada temporal e indefinida de las pistas para centrarse en su recuperación física. El jugador de los Golden State Warriors no ha podido participar en el inicio de la temporada debido a unos problemas de salud que no han sido detallados.

Porzingis considera que todavía no está en condiciones de competir al nivel exigido. La decisión llega en medio de la tensión con los Warriors, que han suspendido el pago de su salario, cercano a los 20 millones de dólares, por un supuesto incumplimiento contractual.

"Estoy bien, pero sé lo que hace falta y no estoy en el punto en el que quiero estar para rendir al nivel que me exijo. En este momento, he tomado la decisión de priorizar mi salud y apartarme del deporte que tanto amo", señala el campeón de la NBA en 2024 con Boston Celtics en un comunicado.

El ex del Cajasol admite que su cuerpo "no respondió como esperaba" al inicio de esta temporada y, por eso, no ha recurrido cuando los Warriors suspendía en los días pasados el pago del salario "Quiero mostrar el máximo respeto a los Golden State Warriors y trabajar con ellos para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes", afirma el jugador letón.

El anuncio de Porzingis coincide con una jornada en la que su excompañero en los Mavericks Luka Doncic ha vuelto a demostrar por qué es el número uno ahora mismo en la lucha por el MVP en el que otro europeo, Mario Hezonja, ha sido clave con un doble doble con los Cavaliers en su triunfo frente a los Sixers de LeBron James.

Luka Doncic sigue en 'plan MVP': 53 puntos

Luka Doncic se ha exhibido con 53 puntos, uno especialmente espectacular desde su campo, en la remontada de los Lakers por 124-118 ante los Portland Trail Blazers, una victoria clave que llega en jornada copera y que mantiene a los angelinos con vida en la NBA Cup tras la derrota en su debut.

Es el séptimo partido consecutivo que Doncic completa al menos 35 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, igualando un récord de Robertson. Además, ha logrado algo que nunca consiguió LeBron en los Lakers, pues es el primer jugador angelino desde Kobe Bryant en encadenar cuatro partidos seguidos con al menos 40 puntos.

La victoria de los Lakers llega ante uno de los equipos más en forma del campeonato en este arranque. Los Blazers llegaron a tener 16 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero un parcial de 17-0 en el tercer cuarto, del 61-68 al 78-68 selló la remontada para lo de púrpura y oro. Doncic fue clave en esa remontada con 20 puntos en ese tercer cuarto.

Mario Hezonja amarga a LeBron James

En otro partido destacado de la jornada, los Cleveland Cavaliers derrotaron por 119-95 a los Philadelphia 76ers en el regreso de LeBron James a Cleveland, por primera vez desde que decidió fichar por el equipo los 76ers cuando los de Cleveland eran los que más estaban haciendo por su regreso.

Con este triunfo, los Cavaliers terminaron con la racha de cinco victorias seguidas de Philadelphia, que solo había perdido ante los Detroit Pistons y que ahora presenta un balance de 8-2. Donovan Mitchell, con 23 puntos, y Evan Mobley con 22 fueron los mejores del equipo local, pero el croata Mario Hezonja firmó un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes saliendo desde el banquillo y fue clave en el triunfo en los minutos que estuvo en pista la 'unidad B'.

Para Philadelphia, el ex de los Celtics Jaylen Brown terminó el partido con 20 puntos, Edgecombe con 19 puntos y Tyrese Maxey con 17. LeBron James no vivió el mejor retorno a casa y firmó 8 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias.

Resultados NBA hoy 7 de noviembre

Charlotte Hornets 80-119 Boston Celtics

Atlanta Hawks 139-132 Washington Wizards

Cleveland Cavaliers 119-95 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 112-100 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 107-121 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 109-115 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 97-128 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 109-124 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 124-118 Portland Trail Blazers