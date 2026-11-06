Stephen Curry lidera a los Warriors frente a los Heat de Giannis Antetokounmpo que no levantan cabeza

El base anotó un total de 29 puntos en la victoria de su equipo que tras un inicio dubitativo de temporada ha encajado las piezas. Por su parte, el conjunto del griego suma un récord de 3-6, estando lejos de las expectativas que había con la franquicia de Florida

Los Golden State Warriors derrotaron a los Miami Heat por 120-100 liderados por Stephen Curry, que estuvo viendo escoltado con el experimentado veterano Yaxel Lendeborg y por la profundidad de banquillo. Los Warriors, que están apurando los últimos años de Stephen Curry, suman ahora seis triunfos consecutivos después de haber comenzado la temporada con tres derrotas seguidas.

Stephen Curry fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, escoltado por el dominicano Yaxel Lendeborg con 17 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias y 3 robos. El campeón de la NCAA con la Universidad de Michigan, y ex compañero de Aday Mara, no le ha costado nada adaptarse al máximo nivel. Y es que no hablamos de un rookie normal ya que Yaxel Lendeborg tiene ya 24 años.

Otro de los factores clave para que se produjera la victoria fue la aportación de Draymond Green que sumó un total de 11 asistencias. El banquillo también fue importante para el triunfo de Golden State Warriors, que domina a las segundas unidades rivales. Este jueves sumó 53 puntos -por 27 puntos de Miami-, liderado por Georges Niang y Brandon Williams, con 13 y 10 puntos respectivamente.

Todo esto, sin Jimmy Butler, aún meses de baja por delante por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, ni Kristaps Porzingis, apartado del equipo por problemas médicos y cuyo sueldo, según se ha sabido esta semana, los Warriors han dejado de pagar.

Warriors y Heat llegaron empatados 53-53 al descanso, pero Golden State Warriors ganó el tercer cuarto 38-23, desequilibrando el que hasta entonces había sido un partido muy igualado, marcado por la primera visita de Klay Thompson a San Francisco con la camiseta de Miami.

Davion Mitchell fue el máximo anotador de los Heat con 22 puntos. Giannis Antetokounmpo tuvo que conformarse con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Bam Adebayo completó otro doble-doble con 18 puntos y 10 rebotes.

Klay Thompson, ex de Golden State Warriors, terminó con 11 puntos tras un 3 de 10 en tiros de campo y un 2 de 7 desde el perímetro, muy lejos del nivel que ofreció durante sus once temporadas en la Bahía.

Golden State Warriors venció a Miami Heat por 120-100.

Los Heat no terminan de dar con la tecla tras la sonada llegada este verano de Antetokounmpo y solo han ganado tres de los nueve partidos disputados.

Devin Booker impulsa a Phoenix Suns

En el otro partido de este jueves, los Phoenix Suns se impusieron a los Orlando Magic por 117-104, con 30 puntos de Devin Booker y 24 de Dillon Brooks, e impulsados por su acierto desde el perímetro, con 17 triples en 34 intentos (50 %).

En unos Magic castigados por sus 25 pérdidas, Wendell Carter Jr. anotó 27 puntos y atrapó 13 rebotes, Tristan da Silva aportó 18 puntos y Franz Wagner firmó 15 puntos y 15 asistencias.

Tanto los Suns (2-5) como los Magic (2-6) están protagonizando un mal comienzo de temporada. Con su victoria de este jueves, los Suns pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras que los Magic encadenaron la tercera.