Rafa Nadal: "Antes la gente intentaba ahorrar para comprar una casa o un coche. Ahora se invierte en viajar y conocer lugares diferentes"

El extenista de Manacor, que en su día se decantó por vivir en Mallorca y no aprovechar las ventajas fiscales de otros lugares, cree que la vida ha cambiado mucho desde que él era pequeño y que ahora priman cosas diferentes a las que eran prioritarias cuando él era un niño

Rafa Nadal no sólo ha sido un referente deportivo a lo largo de los últimos años, sino también social. Su apuesta por España y por estar en su casa cuando la mayoría de los tenistas vivían fuera, en lugares donde tuvieran que pagar menos impuestos ya le diferenció de muchos en su tiempo.

Y le convirtió en un ídolo aún mayor en su pueblo, donde montó su Academia pese a que le daban facilidades para trasladar ese proyecto a otros lugares.

En este sentido, Rafa Nadal siempre ha tenido las ideas muy claras y antepuso estar con su familia y sus amigos al dinero. Y vivir cerca de sus seres queridos, para él, tenía más valor que cualquier otra cosa que pudiera tener.

Tras retirarse del tenis, el mejor deportista español de todos los tiempos no se ha quedado quieto. Aparte de ayudar en su Academia, donde está muy presente, ha participado en foros, eventos y también ha emprendido diferentes y variadas inversiones. La última se dio a conocer este mismo martes. El manacorí se ha aliado con la bodega jumillana Juan Gil para lanzar el vino 'El tenista', un caldo dedicado al ganador de 92 títulos del circuito ATP, 22 de ellos del Grand Slam.

La centenaria empresa vinícola, con más de 100 años de historia, ha elegido al deportista de Manacor para el lanzamiento de su última referencia embotellada, una edición especial limitada. "Hay proyectos que te hacen especial ilusión y este es uno de ellos. Desde hace un tiempo tengo la suerte de compartir con la familia Gil una aventura muy especial: la creación de 'El tenista', un vino que ha nacido de una ilusión compartida y de una manera muy parecida de entender las cosas", ubicaba Rafa Nadal en sus redes sociales.

Un proyecto hotelero basado en sus experiencias

Otra de las inversiones llegó con la marca hotelera Zel Hotels, en asociación con la empresa Meliá Hotels International, donde ha tratado de trasladar lo que, como consumidor, le gusta más y no le gusta de los cientos de hoteles que ha visitado en todo el mundo.

Nadal tiene claro que eso es una buena forma de invertir el dinero, ya que actualmente las personas le dan valor a las experiencias, a veces por encima de las posesiones. "Creo que la mentalidad de la gente ha cambiado durante los últimos años. Antes la gente siempre intentaba ahorrar dinero para comprar un coche, una casa y creo que la mentalidad ha cambiado mucho desde que yo era un niño. Ahora la gente invierte mucho en experiencias y en viajar y conocer lugares diferentes", afirmaba Rafa, entonces, en una entrevista para CNBC.

Mallorca y su familia antes que el dinero

Sobre su apuesta por España y por Mallorca, ya hace mucho que dejó claro que era mayor sacrificio alejarse que ceder la mitad de sus ganancias en impuestos. Aunque fue más recientemente, en 2021, cuando lo ratificó en CBS News. "Para mí fue difícil tomar esa decisión porque aquí tengo a toda la gente que quiero. Ganaría mucho más dinero si me mudara a otro lugar, pero mudarme a otro lugar si no soy feliz podría ser muy, muy caro. Aunque mucha gente lo hace por los impuestos", señalaba el ahora empresario. La cercanía de su familia y sus amigos, así como su vínculo con Mallorca primaron en ese caso.

Su futuro está ligado a todos estos proyectos que pone en marcha y que se le están acumulando ahora que, supuestamente, iba a tener más tiempo para él y para disfrutar del crecimiento de sus hijos. En este sentido, Rafa Nadal ha dejado claro que sigue manteniendo una rutina con la que está sabiendo compaginar su labor como marido y padre, con sus negocios fuera del deporte.

“No soy la clase de persona a la que le gusta despertarse por la mañana sin saber qué hacer. Necesito tener objetivos en mi vida”, señalaba no hace mucho, ya después de la retirada vivida en Málaga hace dos años.