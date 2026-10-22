Miguel de las Cuevas: "Tengo cinco pisos y cinco locales, hay que buscar el centro o el mar﻿; un piso en el centro de Pamplona es más caro, pero el suelo siempre mantiene su valor"

El que fuera futbolista de Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Osasuna o Córdoba asegura que una primera mala experiencia le sirvió como aprendizaje para invertir fuera del fútbol: "El futbolista no se arruina por caprichos, sino por malas inversiones, un piso mal comprado, una discoteca o un bloque de apartamentos"

Hace ya año y medio que Miguel de las Cuevas se retiró oficialmente de los terrenos de juego. El extremo derecho de Alicante llevaba ya ocho meses sin equipo tras acabar su contrato en el Orihuela cuando decidió cerrar su etapa como futbolista. Sin embargo, no acabaron ahí sus ingresos, ya que el que fuera futbolista de Atlético de Madrid, Sporting, Osasuna o Córdoba, se dedicó a invertir sus ganancias en el sector inmobiliario, como otros tantos.A sus 40 años, el alicantino vive ahora de las rentas que le dan sus diez propiedades, aunque su primera experiencia en el mercado inmobiliario no fue nada buena. "Me compré un piso de 700.000 euros firmando una hipoteca de golpe", recuerda el futbolista con aquella decisión que tomó justo antes de la crisis de 2008, en plena burbuja inmobiliaria, cuando era futbolista del Atlético de Madrid."Compré el piso justo en plena burbuja inmobiliaria. Cuando sufrí la lesión y no podía jugar al fútbol, vi que no podía pagar ni el piso ni el coche. Ahí me entró el miedo y el bajón al darme cuenta de que había hecho una mala inversión", explica De las Cuevas.

Sin embargo, aquella mala experiencia le ayudó para aprender. "Tener que responder por aquella mala inversión me salvó la carrera, porque me obligó a centrarme y a trabajar duro para recuperarme. De la bolsa y de esos mercados no entiendo nada; yo soy más del ladrillo", asegura.Entonces, De las Cuevas empezó a invertir en inmuebles. "En mi caso, gracias al consejo de mi familia, me centré únicamente en pisos y locales, y me ha ido bastante bien. Tenía claro que no me iba a volver a hipotecar a 40 años como hice la primera vez", reconoce el exjugador, que sabe muy bien donde está el error: "El futbolista no se arruina por darse caprichos, sino por hacer malas inversiones: un piso mal comprado, una discoteca o un bloque de apartamentos".

La ubicación de la compra, "lo primordial"

Así, poco a poco Miguel de las Cuevas comenzó a invertir ante las oportunidades que le ofrecía el mercado. "Compré varias oportunidades. Los inmuebles te garantizan flujo de caja. Lo primordial es la ubicación: buscar zonas en el centro de la ciudad o junto al mar. Un piso en el centro de Pamplona te costará más, pero el suelo siempre mantiene su valor", aconseja.

En estos momentos, Miguel de la Cuevas tiene un total de diez propiedades: "Tengo cinco pisos y cinco locales, un patrimonio bastante equilibrado", incluyendo uno comercial en Alicante que gestiona junto a su hermano: "El inmueble es mío; yo puse el local, mi hermano aportó el equipamiento y el trabajo, y nos ha ido bien".Por último, el exfutbolista ya tiene claro que no invertirá más, con lo que tiene es suficiente: "Llegó un momento en que decidí no comprar más. Con lo que obtengo vivo cómodo, ahorro un poco y no necesito adquirir nada más. He llegado a un punto en el que mi vida está enfocada y tranquila. Ahora mi único objetivo es vivir bien".