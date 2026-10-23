Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal: "Me preguntaron si firmaría que Rafa Nadal en un futuro fuera Albert Costa. Le dije: tú serás mucho mejor"

El que fuera entrenador del mejor deportista español de toda la historia desveló que cuando su sobrino tenía 14 años ya le veía con mucho potencial y con capacidad y cualidades para ser mejor que algún que otro tenista que ganó un Grand Slam, concretamente Roland Garros

Toni Nadal es una voz más que autorizada para hablar de tenis y, sobre todo, de Rafa Nadal al cual formó desde su niñez hasta que dejó de entrenarlo, al final del año 2017, cuando fue relevado por Carlos Moyá. Trabajador y con un rutina basada en el esfuerzo, Toni Nadal no para de desvelar anécdotas surgidas en torno a Rafa Nadal, quien en su adolescencia ya era considerado como un talento al cual seguir. No en vano, tal era la expectativa que tenía Toni Nadal sobre Rafa Nadal que afirmó que no firmaba que su sobrino se quedara en los éxitos de Albert Costa quien ganó un Roland Garros en el año 2002.

Toni Nadal estaba seguro que Rafa Nadal sería mejor que Albert Costa

Toni Nadal siempre ha defendido su ética y modelo de trabajo, señalando que aunque fue exigente su figura no debe ser ensalzada más de lo debido. "Fui muy exigente con mi sobrino, a veces demasiado", afirmó en el Cracks Podcast.

A continuación, Toni Nadal reveló que cuando Rafa Nadal tenía 14 años dijo que no firmaba que su sobrino fuera como Albert Costa. "La vida está formada de realidad y de ilusión, y casi es más importante la ilusión que la realidad. En una cena, me preguntaron si firmaría que Rafa, que tenía 14 años en ese momento, en un futuro fuera un Albert Costa. Y yo, sin ningún reparo, dije no, no lo firmo. Yo creo que mi sobrino puede ser mejor. Él estaba ahí, él escuchó esta conversación y le dije, tranquilo, que tú serás mucho mejor que él".

Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal.

Toni Nadal defendió que la clave del triunfo es el trabajo y el esfuerzo. "La gente que no es exigente contigo normalmente no quiere tu bien. La gente que quiere tu bien te exige, porque esto marca la diferencia futura y presente, pero sobre todo en tu interior. Vivimos en un mundo en el que parece que la ambición, la exigencia y el esfuerzo están mal vistos. Vivimos en un mundo mucho mejor que el de antes. Hoy tenemos unas facilidades, una calidad de vida que se ha conseguido gracias a mucha gente que se esforzó. Gracias a gente que con su estudio incansable logró mejorar las cosas. Médicos que con su estudio continuado mejoraron nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida, arquitectos que con su estudio mejoraron nuestros habitáculos...".

Toni Nadal, afortunado por ser el entrenador de Rafa Nadal

Más allá de los éxitos, Toni Nadal se mostró orgulloso por la actitud de Rafa Nadal. "Depende de nosotros, esto no puede fallar nunca. Rafa Nadal nunca rompió una raqueta porque para mí hubiera sido una monstruosidad, creo que para él también. Será imposible dominar la pelota si no dominas tu voluntad. Hacer las cosas bien nunca nos va a garantizar el éxito. Hacerlas mal casi siempre nos va a garantizar el fracaso".

El entrenador dijo que fue afortunado de haber entrenado a Rafa Nadal. "Tuve mucha suerte porque no esperaba que un jugador mío pudiera conseguir 14 veces Roland Garros o ganar 22 Grand Slams. Pero sí que, desde que empecé, tuve chicos bastante buenos, entre los mejores de España, en categorías de alevines, y mi ilusión siempre estaba allí. Creo que la vida está formada de realidad y de ilusión, y casi es más importante la ilusión que la realidad, porque es algo que nos diferencia más del resto del mundo animal".