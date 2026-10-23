Novak Djokovic es el peligro

La presencia del tenista serbio en este tramo de la temporada en el que se había ausentado los años anteriores cambia todo el panorama

Carlos Alcaraz regresa en apenas tres días en Viena para iniciar el principio del fin. Apenas quedan tres semanas de competición en el circuito grande, más las dos grandes citas italianas: las ATP Finals de Turín y la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia.

Tradicionalmente y pese a esas dos últimas citas, lo importante de la temporada ya ha quedado atrás, queda el Master 1.000 al que se le suele dar menos protagonismo (París), dos torneos ATP 500 a los que sólo se les da importancia si hay muchos implicados por un puesto en las ATP Finals en juego y poco más.

Sin embargo, este año va a ser diferente. Este 2026 ha sido un año extraño. Después de tres temporadas de dominio casi abusivo de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, las lesiones de ambos han permitido que Alex Zverev gane sus dos primeros Grand Slam y que, en las próximas semanas, vaya a ocupar el número uno del mundo. Han aparecido de golpe muchos jóvenes que ya este año han dado que halar y que van a pelear seriamente por ser el relevo generacional que el circuito tanto ansía. El más llamativo es Rafa Jódar, pero también han destacado Learner Tien, Alexander Blockx, Nishesh Basavareddy, Landaluce...

Pero tal vez lo que hace interesante este final de temporada no sea ninguno de esos, sino Novak Djokovic. Era de esperar que, tras lo visto durante el año, el serbio apuntara a su retirada en el arranque de 2027, pero lejos de eso, hace poco ganó en Pekín y, ahora, se ha propuesto jugar las ATP Finals y ha pedido un 'wild card' para jugar en Basilea a partir del lunes.

Djokovic se marca como objetivo las ATP Finals 2026

“Sin duda haré todo lo posible para clasificarme para Turín. Me encantaría estar allí. No he jugado allí desde 2023, así que sería fantástico poder regresar. Incluso antes de ganar en Pekín ese era mi objetivo”, señaló el serbio tras caer ante Hurkacz en Shanghai. En ese momento estaba clasificado provisionalmente, pero Rafa Jódar le quitó la plaza al llegar a la final de ese Master 1.000.

La lucha es más amplia, pero la presencia de Djokovic lo cambia todo. "Nunca se debe descartar a Djokovic. Sinner está fuera y, de repente, nos podemos encontrar diciendo: “Oh, Djokovic acaba de ganar en Basilea, Jódar está ahí, pero ¿qué está pasando?", señalaba el extenista Greg Rusedski en su podcast.

El exnúmero uno del mundo arrasó a Sinner y a Alcaraz en 2023 y, desde entonces, no ha aparecido por ese último torneo del año. Con sólo estar se convierte en uno de los favoritos cuando todos creían que iba a ser un duelo entre Zverev y Alcaraz. Y la mejor oportunidad del español de ganar las ATP Finals.

Rusedski avisa a Alcaraz y Jódar

“Todo esto añade todavía más interés al circuito ATP en este momento. No subestimen a Nole: cuando dice que quiere algo, la mayoría de las veces lo consigue”, avisaba Greg Rusedski.

Alcaraz lo puede decir, porque su gran objetivo en los tres últimos años era ser campeón olímpico y ha sido el único gran premio que ha logrado en este tiempo. Si se propone alcanzar un último título en las ATP Finals, habrá que tenerlo en cuenta.

Primero, Rafa Jódar, que es el que tiene ahora mismo la última plaza para Turín. Y, luego, Carlos Alcaraz, que partirá como gran favorito. La fiesta empieza el lunes y seguirá en París y eso ha dado vida a este final de temporada en el circuito ATP. Novak Djokovic es el peligro. No lo duden.