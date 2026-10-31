Carlos Alcaraz se rinde ante Rafa Jódar: "Me sorprendió por la forma en que se abrió camino, su continuidad y el hecho de gestionar las expectativas, nada le afectó en absoluto"

El tenista murciano se muestra "orgulloso" por la irrupción del madrileño, que será su compañero en el equipo español que buscará la victoria en la Copa David a finales de noviembre

Tras imponerse el pasado viernes al estadounidense Tommy Paul, Carlos Alcaraz, número tres del mundo, disputará este sábado las semifinales del torneo ATP 500 de Viena (Austria), donde se medirá al ruso Daniil Medvedev. Luego, serán el australiano Alex de Miñaur y el alemán Alexander Zverev quienes luchen también por un puesto en la final, a la que el murciano nunca ha llegado en la capital austriaca. De hecho, en su única aparición, en 2001, fue apeado en esta misma ronda precisamente por Zverev.

La mayor sorpresa de la temporada: "Ha sido asomborso"

Con la temporada enfilando ya su recta final, Alcaraz fue cuestionado en Viena por el hecho que más le ha sorprendido a lo largo de este año, destacando sin duda la evolución de Rafa Jódar, quien será compañero en la selección española anunciada por David Ferrer para viajar a Bolonia y pelear por título en la Final a 8 de la Copa Davis, que tendrá lugar del 24 al 29 de noviembre, comenzando por la eliminatoria de cuartos ante Austria.

"Rafa me sorprendió. Por la forma en que se abrió camino, su continuidad con el paso del tiempo, el hecho de estar ahí arriba y gestionar las expectativas. Nada de eso le afectó en absoluto", señaló el murciano sobre la espectacular irrupción del madrileño, que a sus 20 años ocupa el puesto número 11 y es el segundo mejor español del ranking ATP, cuando hace justo un año era el número 207 del mundo.

Espera que Rafa Jódar también esté en las ATP Finals de París: "Se lo merece"

"Ha jugado a un nivel tenístico excelente durante toda la temporada, ganando a los mejores jugadores del mundo; ahora mismo, creo que está casi en el top 10, lo cual es increíble para ser su primer año", añadió sobre el debut de su compañero y la posibilidad de que acuda a las ATP Finals de Turín, algo por lo que aún debe pelear.

En este sentido, Alcaraz afirmó que espera coincidir con Rafa Jódar en el 'Torneo de Maestros' "porque se lo merece", insistiendo en lo mucho que le ha llamado la atención su buen hacer durante toda la campaña. "He seguido de cerca a Rafa a lo largo de toda la temporada y ha sido algo asombroso. Estamos orgullosos de él", recalcó.

En cuanto a las ATP Finals de Turín, donde alcanzó la final en 2025 y fue derrotado por el italiano Jannik Sinner, el número uno español aseguró que será una edición distinta por una particularidad. "No diría extraña, pero sí diferente, porque cuatro o cinco jugadores debutarán. Ojalá que también Rafa", sentenció.