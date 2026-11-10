Pellegrini analiza las bajas para la Copa del Rey y aparca el derbi: "Deben demostrar por qué están en el Betis"

El chileno ha restado importancia a las numerosas ausencias obligadas contra el Navalcanero y ha recordado que para momentos como éste se configuran plantillas de 25 jugadores y se recluta a canteranos. Quiere que, quien tenga la oportunidad de jugar este jueves, le convenza a él y a la afición

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol después del primero de los dos entrenamientos de los que dispondrá para preparar el choque de Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero y ha pedido máxima seriedad a los jugadores que deban saltar al Municipal El Val de Alcalá de Henares.

Así, el técnico chileno ha analizado las múltiples bajas y ha pedido un paso al frente a esos jugadores que por diversas circunstancias no han tenido mucho protagonismo hasta la fecha. Además, ha explicado que la ausencia de Héctor Bellerín en la sesión de este martes se debe a mera precaución, se lo toma con calma en cuanto a la lenta recuperación del Cucho Hernández y ha celebrado el premio de ir con la selección a muchos jugadores que lo merecían, como Álvaro Valles o Marc Roca.

Pellegrini resta importancia a tener a media plantilla de baja

"No, no le doy vueltas a la fecha elegida, porque en ese momento no sabíamos cuántos internacionales iban a ser. Seguramente son muchas las bajas, pero también creo que hay un plantel que tiene que dar la cara en las tres competiciones, dar cuenta de los partidos que toque por distintas circunstancias. Lo importante es entrar con la seriedad y con la exigencia que el fútbol exige. Hay muchos ejemplos de equipos de menor nivel que han eliminado a equipos de Primera, así que, al que le toque jugar, tiene que demostrar por qué está en el plantel del Betis y vamos a salir del principio a ganar".

Pellegrini, en el choque entre Betis y Elche en la Copa del Rey 2025.

El premio para Álvaro Valles y Marc Roca, después de pasar por momentos muy duros

"Bueno, lo primero, estoy muy contento por ambos. Yo creo que siempre es un gran mérito llegar a la selección nacional de su país para tener la posibilidad de enfrentar a rivales importantes a un nivel altísimo. Por otro lado, creo que Álvaro (Valles) se ha ido recuperando de todo aquel tiempo que estuvo parado el año antes de venir aquí al Betis. Así que me alegro mucho por él, le guste trabajar y esto es producto de su mejoría. También me alegro mucho por Marc Roca, que también se ha ido adaptando a las funciones distintas y está a muy buen nivel".

La portería, la demarcación más afectada para el partido entre CDA Navalcarnero y Real Betis

"Está claro que tenemos a dos porteros que no están. Tanto Álvaro (Valles) como Manu (González) no van a poder estar para el partido de mañana. Tenemos a Diego (Conde), que por unas lesiones largas no ha podido todavía debutar, pero ya está entrenando con normalidad el último tiempo. Ya veremos si llevamos a uno o dos porteros más del filial para completar esa posición. Alguno de ellos, seguramente, va a ir citado".

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La baja por lesión del Cucho Hernández y la ausencia de Bellerín este martes

"Bueno, Héctor (Bellerín) está entrenando normal. Hemos venido rotando entre él y Ángel (Ortiz) para evitar cualquier tipo de lesión. En este momento Ángel no está tampoco para el día jueves; pero Héctor no tiene ningún problema para jugar el jueves", ha explicado Pellegrini sobre Bellerín.

En cuanto al Cucho, la idea es que pueda estar disponible ante el Sevilla FC: "Cucho ya comenzó esta semana a correr sobre el césped. Está haciendo solamente trabajo de recuperación interior. Vamos a ver cómo se va desarrollando de aquí a la próxima semana para ver cuánto avanza, si no siente molestias, más por el parte médico y físico que por la parte técnica. Pero, por supuesto no estamos haciendo demasiado trabajo con él".

Pide respeto para el Navalcarnero y analiza las rotaciones en la Copa del Rey

"Bueno, yo siempre digo que es un partido contra nosotros mismos. Es un partido que tenemos que entrar desde el primer minuto con la seriedad de no solamente clasificar, sino con rendimientos personales de acuerdo a un funcionamiento colectivo. Hay que tomárselo con la seriedad que hay que tomarse todos los partidos de fútbol. Siempre la Copa es una evaluación para cada uno de los jugadores"﻿﻿﻿.

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"Normalmente, a veces uno hace rotaciones con jugadores que han estado jugando poco. Creo que en este caso, en esta temporada, han tenido casi todos bastante participación, a excepción de Junior, que por lesión tuvo un largo tiempo afuera, o del mismo Diego Conde, que ha estado fuera. Ellos creo que van a jugar mañana. Entre todos tenemos que comenzar con esta tercera competición con la ambición que requiere de jugar cada uno de los partidos".

El Gran Derbi no existe para el Betis hasta el próximo viernes

"No, la verdad es que no pienso en el derbi para nada﻿. Vamos a terminar la Copa del Rey el día jueves y, después, hasta el sábado 21 tenemos nueve días. Hay que esperar a ver los que vienen de la selección, cómo vienen, y siempre seguimos estudiando al rival. Sabemos la trascendencia que tiene a nivel emocional, por todo lo que es el derbi aquí en Sevilla; pero una vez que terminemos con la Copa del Rey empezaremos a pensar en el partido siguiente".