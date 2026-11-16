Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, desvela en qué ha gastado su hijo su fortuna: "Otros compraron una isla"

El polémico progenitor del futbolista azulgrana presume de la prioridad que ha marcado el joven desde que alcanzó el éxito y el dinero recordando los sacrificios de una familia que siempre estuvo a su lado

No es ningún secreto que la irrupción de Lamine Yamal en el fútbol mundial ha venido acompañada de un crecimiento exponencial de sus ingresos, aunque el joven delantero del FC Barcelona parece seguir teniendo muy claras sus prioridades en cuanto a sus objetivos vitales con el dinero.

Así al menos lo ha defendido su padre, Mounir Nasraoui, que durante una retransmisión en directo ha desvelado en qué ha invertido su hijo una buena parte de la fortuna que ha ido acumulando desde que dio el salto al fútbol profesional. "Yo no sé de nadie, decidme algún futbolista. Algunos se han hecho profesionales y se han comprado una isla. Pues no, Lamine, ¿sabéis qué ha hecho?", comenzó diciendo el padre del internacional español.

Inmediatamente a continuación, 'Hustle Hard' -como se le conoce en redes sociales-, reveló orgulloso en qué ha gastado Lamine gran parte de su fortuna. "Mi hijo lo que ha hecho es comprarle una casa a su madre, comprarle una casa a su padre, comprarle una casa a su abuela".

Mounir Nasraoui corre a abrazar a su hijo Lamine Yamal tras proclamarse campeón de la pasada Eurocopa. / IMAGO

Con estas palabras, Mounir ha querido poner en valor que el futbolista haya pensado primero en los suyos, en lugar de destinar su dinero a grandes caprichos. "¿Qué malo que hay en eso? Nada. Eso se llama orgullo. Gracias Lamine. Estamos orgullosos de ti, hijo. Súper orgullosos", añadió durante el directo, en el que también lanzó un mensaje a quienes, a su juicio, no tienen ese mismo comportamiento con sus progenitores. "Lamine, tu familia te quiere y te aprecia. Está contigo a muerte, día y noche", insistió, antes de cargar contra quienes cuestionan las decisiones ajenas sin haber hecho lo mismo por sus padres. "Pero las personas que no hacen nada por sus padres ni les ha dado tiempo a hacer nada... A mí no. No me la vais a jugar nunca".

Lamine Yamal no olvida sus orígenes en Rocafonda

El relato de Mounir conecta con los orígenes humildes del delantero, que creció en Rocafonda, en Mataró, antes de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol internacional. Su familia fue una pieza fundamental durante sus primeros pasos y ahora, con apenas 19 años, el jugador ha podido devolver parte de aquellos esfuerzos.

De hecho, el propio Lamine ya había explicado que una de sus mayores satisfacciones era poder ofrecer una vida más cómoda a los suyos. En una entrevista con José Ramón de la Morena en el pódcast 'Resonancia de Corazón', recordó que, tras comenzar a vivir por su cuenta, quiso que su madre eligiera dónde quería tener su nueva casa. "Al año siguiente de debutar no me voy con mi madre, me voy solo a vivir, pero mi madre siempre está conmigo. Yo le pregunté la zona y le dije 'la que tú quieras de esa zona'", relató entonces.

Lamine Yamal besa a su abuela en una de las galas a las que le ha acompañado su familia. / IMAGO

El futbolista también evocó las condiciones de la vivienda en la que había crecido y la felicidad que le producía ver cómo mejoraba el día a día de su familia. "Veo a mi madre feliz, veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido y eso es lo que más feliz me pone", confesó.

En aquella conversación fue incluso más explícito al explicar qué significaba para él poder ayudar a los suyos. "Veo que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela está tranquila en su casa, mi madre tiene todo lo que ella quiera. Para mí es mi reina, es lo que más quiero, es todo lo que un niño puede pedir".

A sus 19 años, Lamine Yamal ya está consagrado como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. / IMAGO

Desde su debut con el primer equipo azulgrana con solo 15 años, Lamine ha pasado de promesa a estrella mundial. Campeón de Europa en 2024 y del Mundial de 2026 con España, es el jugador de moda y su familia tiene buenas razones para sentirse afortunada con la explosión de semejante talento y los réditos económicos que está aportando.