Joan Gaspart lanza un contundente dardo a Leo Messi: "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado"

El ex presidente del FC Barcelona admite que el astro argentino es "el mejor del mundo", pero muestra su malestar por el hecho de que aún no haya querido regresar al Camp Nou para recibir el homenaje que se merece

Tras el homenaje recibido en Argentina por su despedida de la selección albiceleste, muchos vuelven a preguntarse cuándo se producirá el esperado regreso de Leo Messi al Camp Nou para recibir el cariño de la que fue su afición durante más de dos décadas. El actual jugador del Inter Miami, de 39 años, pasó 21 años en la disciplina culé, desde que llegó a su cantera, y acabó conquistando 35 títulos con el primer equipo, entre ellos 10 Ligas y cuatro Champions, siendo galardonado en siete ocasiones con el Balón de Oro mientras vestía la camiseta azulgrana, lo que hizo en un total de 778 partidos oficiales, con 672 goles y 303 asistencias.

"El Barça está por encima de su persona"

Ante tales números es imposible no rendirse al astro rosarino. Y así lo ha hecho el ex presidente del club catalán, Joan Gaspart, quien pese a todo le ha lanzado un inesperado dardo para recordarle lo mucho que le debe al conjunto barcelonista. "Leo es un futbolista indiscutible, el mejor del mundo y un grandísimo jugador. Pero hay algo que no debe olvidar: el Barça está por encima de su persona. Que vaya con cuidado, que vaya con cuidado", aseguró en el pódcast 'Solo para culés'.

Gaspart recuerda que él fichó a Messi con 13 años

Insistiendo en este argumento, el ex dirigente, a sus 82 años, también recordó que la llegada del argentino a La Masia se produjo precisamente cuando él ocupaba el cargo de máximo mandatario, algo que hizo entre 2000 y 2003. "Es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte gracias al Barça. No digo en qué porcentaje, pero en parte sí. Por tanto, eso él no lo puede olvidar. Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”, rememoró.

La relación con Joan Laporta, el origen del divorcio

Pero el malestar de Gaspart tiene que ver con los recelos de Messi a ser homenajeado por el Barça debido a su tensa relación con Joan Laporta, quien en 2021 recibió el apoyo del jugador para regresar a la presidencia, pero luego se echó atrás y no hizo efectiva una renovación que estaba pactada, aludiendo a problemas con el 'fair play' financiero, lo que provocó su salida al PSG como agente libre en 2021.

"Le doy todavía un margen de tiempo, pero llegará un día en que me empezará a molestar que el señor Messi no ponga ni la más mínima pega para venir al Barça a despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça. Si Messi viene a despedirse, no puede hacerlo porque Laporta sea presidente y esperar a que deje de serlo. Yo no le haría un homenaje. ¿Quién se ha creído? ¿Que puede condicionar su visita a Barcelona a que Laporta esté o no?", resaltó de forma tajante el ex dirigente culé.

Sus bisnietos prefieren a Lamine Yamal

Por otro lado, además, Gaspart contó una curiosa anécdota con sus cuatro bisnietos, que ponen de relieve lo que representan hoy día Lamine Yamal y Leo Messi para las nuevas generaciones de aficionados azulgranas. Así, cuando les preguntó qué camiseta preferían que les regalase, todos ellos eligieron al internacional español. “Abuelo, ¿quién es el otro que dices?”, le cuestionaron sobre el argentino, ante lo que el ex mandatario culé no dudó en responder: "Leo Messi. Era un gran jugador, el mejor que he visto en esta vida”.