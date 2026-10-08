A Messi le sale un último desafío antes de su retirada, el argentino guarda silencio y se lo piensa

Tras el adiós que le dio toda Argentina y todo el mundo del fútbol en su último partido con la 'Albiceleste', al rosarino le acaban de hacer una propuesta que podría ser otro broche dorado para su carrera

Nadie quiere el último baile de Messi y todos están intentando frenar su adiós de la forma que sea. Argentina le despidió entre lágrimas tras su último partido con su selección esta semana y el mundo entero del fútbol se emocionó al ver el espectáculo que le prepararon para que le dijera adiós a la 'albiceleste' tras más de veinte años vistiéndola.

Así, en las últimas hora ha recibido el rosarino una nueva propuesta para afrontar antes de colgar las botas. Le ha llegado por parte del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien ha retado al argentino a jugar la Copa Libertadores, tras recordarle que es "lo único que le falta" para completar su exitosa carrera internacional.

"Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores", afirma el directivo paraguayo en un video difundido este miércoles en sus redes sociales y que fue grabado el martes al coincidir con Messi en su partido de despedida de la selección Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

"¿Me agarrás el desafío?", preguntó después entre risas el presidente de la Conmebol a Messi, quien guardó silencio ante la propuesta.

El capitán de Argentina puso fin a su era con un gol de penalti y dos asistencias que sellaron la victoria por 3-0 sobre la selección de Benín.

Cristiano Ronaldo se rinde a Messi

Uno de los mensajes que más ha sorprendido en las últimas horas ha sido el que ha publicado el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien precisamente vive su peor momento con Portugal tras el escándalo propiciando con el seleccionador Jorge Jesús.

La estrella lusa reaccionó este pasado miércoles al mensaje de despedida que Lionel Messi publicó en redes sociales y expresó su "respeto" por todo lo que el argentino ha logrado con la selección de su país, de la que se despidió el martes en un amistoso contra la de Benín.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según dijo, estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", pero por el que consideró que "valió la pena cada paso".

Muchas han sido las reacciones a su despedida después de 208 partidos y 126 goles y convertirse en el jugador con más partidos y más goles de la Albiceleste.

Su gran rival durante su carrera, el portugués Cristiano Ronaldo también se sumó a estos mensajes de despedida: "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", escribió el delantero en las respuestas de la publicación.

Los dos delanteros más reconocidos de su generación se han enfrentado un total de 36 veces en total con sus clubes y selecciones naciones, donde Messi se llevó 16 victorias frente a las 11 de Ronaldo. En los duelos oficiales, el luso marcó 21 goles y el argentino 22.