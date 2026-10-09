Bordalás se rinde al Barça y evita hablar de Carvajal: "¿Carvajal? Entiendo la pregunta pero mi mente está en el partido contra el Barcelona"

José Bordalás analiza el reto del Getafe ante el Barcelona, elogia el nivel del equipo de Hansi Flick y advierte del peligro de Lamine Yamal. El técnico azulón evita hablar de Dani Carvajal y exige máxima concentración para competir en el Camp Nou

José Bordalás tiene claro el desafío que espera al Getafe en su visita al FC Barcelona. El conjunto azulón se mide este sábado al equipo dirigido por Hansi Flick, un rival al que el técnico alicantino considera uno de los más fuertes del campeonato tanto por su calidad individual como por su capacidad para trabajar sin balón. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador insistió en la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar errores que puedan resultar decisivos.

"Es uno de los equipos en mejor estado de forma del campeonato e incluso de Europa. Tiene jugadores en un estado de forma brutal", señaló Bordalás, que destacó especialmente el nivel técnico de la plantilla azulgrana. El entrenador también quiso poner en valor la evolución del fútbol en el aspecto físico y elogió la capacidad del Barcelona para dominar los partidos en diferentes fases del juego. "El Barça me gusta mucho con balón, pero me gusta mucho sin balón. En ello también es el mejor equipo de LaLiga", afirmó el técnico, que no considera que la ausencia de un futbolista concreto pueda cambiar demasiado el potencial del rival.

Bordalás evita pronunciarse sobre Dani Carvajal

Uno de los asuntos que centró las preguntas de los periodistas fue el supuesto interés del Getafe en Dani Carvajal. Sin embargo, Bordalás prefirió apartarse de cualquier especulación sobre el mercado y centrarse exclusivamente en el compromiso liguero que tiene por delante. "Entiendo perfectamente tu pregunta y la respeto, pero no voy a hablar nada de este tema porque mi mente está en el partido de mañana frente al FC Barcelona", respondió el entrenador, que no quiso ofrecer más detalles sobre una posible operación relacionada con el lateral del Real Madrid.

El técnico azulón también se refirió al estado físico de su plantilla tras el parón de selecciones. En líneas generales, considera que sus futbolistas han regresado en buenas condiciones, aunque algunos han acusado el cansancio de los desplazamientos y los cambios horarios. Además, dejó abierta la posibilidad de que Martín Satriano esté disponible para el encuentro, después de entrenarse con normalidad.

El aviso de Bordalás sobre Lamine Yamal

El entrenador del Getafe también dedicó parte de su comparecencia a analizar el peligro ofensivo del Barcelona, con especial atención a Lamine Yamal. El extremo azulgrana atraviesa una etapa de gran protagonismo y será uno de los futbolistas a los que tendrá que prestar más atención la defensa visitante. "Va a ser muy difícil frenarlo, pero vamos a intentar hacer un gran partido, ser muy serios, jugar sin ningún tipo de complejos", explicó Bordalás. El técnico reconoció el potencial del joven internacional español, aunque evitó entrar en comparaciones sobre quién es el mejor futbolista del mundo.

"Lamine es un magnífico jugador, lo está demostrando, es muy joven. No se puede decir si es el mejor del mundo, hay grandísimos jugadores. Él tiene una carrera por delante muy larga. Podría conseguirlo sin duda por el potencial que tiene", añadió. Bordalás sabe que frenar al extremo no será suficiente para neutralizar a un Barcelona con numerosas alternativas. El entrenador recordó que el conjunto de Flick cuenta con una plantilla capaz de mantener su nivel incluso cuando introduce cambios durante los partidos.

Borja Mayoral, ante el reto de dar un paso adelante

Otra de las cuestiones abordadas fue la situación de Borja Mayoral. Bordalás confirmó que el delantero está entrenándose con normalidad y espera que pueda aumentar su aportación al equipo durante las próximas jornadas.

"Es consciente de que tiene que dar un paso al frente, mejorar sus prestaciones y ayudar al equipo. Le exijo como a todos", señaló el técnico, que considera que el atacante debe recuperar protagonismo para contribuir a los objetivos del Getafe. El entrenador también reconoció que la acumulación de partidos obligará a gestionar los minutos de la plantilla. El calendario contempla nueve encuentros en aproximadamente un mes, una circunstancia que exigirá rotaciones y una administración cuidadosa de los esfuerzos.

El Getafe busca competir sin complejos en Barcelona

Bordalás insistió en que su equipo debe afrontar el partido con una mentalidad ambiciosa, pero sin perder de vista las dificultades que plantea el rival. Para el técnico, la clave estará en interpretar correctamente cada fase del encuentro, evitar pérdidas en zonas comprometidas y mantener la concentración hasta el final. "No puedes cometer errores groseros o graves, no puedes tener pérdidas en zonas de riesgo. Tienes que entender e interpretar bien el partido porque el Barça, si te equivocas, te puede pintar la cara", advirtió.

El entrenador se mostró optimista respecto a la respuesta de sus jugadores y espera que el Getafe pueda plantar cara al conjunto azulgrana. La cita será este sábado a las 18:30 horas, en el Spotify Camp Nou, donde los azulones intentarán poner a prueba al líder de LaLiga y dar la sorpresa en uno de los desplazamientos más complicados del calendario.