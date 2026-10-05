El Getafe tiembla con Satriano: regresa de Uruguay con la "rodilla inflamada"

El delantero uruguayo abandona la concentración de su selección y vuelve a España para someterse a nuevas pruebas que determinen el alcance de sus molestias. José Bordalás queda pendiente de su evolución justo antes de afrontar una semana con dos compromisos de máxima exigencia

Pésimas noticias para el Getafe y, especialmente, para José Bordalás. Martín Satriano ha tenido que abandonar la concentración de Uruguay en Calcuta después de que los servicios médicos detectasen un proceso inflamatorio en su rodilla.

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó este lunes que el atacante regresará a España para continuar con la evaluación bajo la supervisión de su club. "El futbolista del Getafe cursa un proceso inflamatorio de rodilla. En coordinación con su club, regresará a España para continuar la evaluación", comunicó la AUF.

Esta noticia ha hecho encender todas las alarmas en el club azulón a la espera de conocer el diagnóstico definitivo, pero el hecho de que la articulación esté tan inflamada ya no es buena señal. Por el momento no se ha establecido un periodo de baja, pero el hecho de que Satriano haya tenido que abandonar una concentración para ponerse en manos de los médicos del Getafe obliga a extremar la precaución.

La inflamación obliga a realizar más pruebas

Satriano no llegó a disputar ningún minuto en los dos primeros encuentros de la gira asiática de Uruguay. El combinado charrúa cayó por 3-1 ante Japón y posteriormente se impuso por 4-1 a Corea del Sur. El delantero tampoco podrá participar en el tercer compromiso, previsto para este martes frente a India.

El futbolista regresará ahora a España para ser sometido a pruebas que permitan determinar qué hay detrás de esa inflamación y, sobre todo, si existe una lesión que pueda comprometer su participación con el Getafe.

Ahí reside la principal preocupación azulona. Una rodilla inflamada puede responder a diferentes causas y el alcance real de las molestias no podrá conocerse hasta completar la valoración médica. Por eso, cualquier pronóstico sobre el tiempo de ausencia sería prematuro en estos momentos.

Un momento delicado para el Getafe

El problema llega, además, en un momento especialmente inoportuno para Bordalás. El Getafe vuelve esta semana a la competición con uno de los partidos más exigentes del calendario: el próximo sábado visitará al FC Barcelona en LaLiga y todo apunta a que no podrá contar con su gran referente ofensivo.

Y la exigencia no termina ahí. El conjunto azulón tendrá que viajar posteriormente a Rumanía para estrenarse en la fase de liga de la Conference League frente al Universitatea Craiova. Dos encuentros de máxima importancia en apenas unos días que podrían poner a prueba la profundidad de la plantilla.

Por eso, la evolución de Satriano será seguida con especial atención. El atacante se había es una pieza fundamental para el equipo azulón y su probable ausencia supone un contratiempo considerable en una semana marcada por el duelo de máxima exigencia ante el Barça y el debut continental.

Una convocatoria que termina antes de tiempo

El contratiempo también supone un golpe para el propio Satriano. El delantero había regresado a la selección absoluta uruguaya cuatro años después de su única internacionalidad, conseguida en un amistoso frente a Canadá el 27 de septiembre de 2022.

Además, formaba parte de la primera convocatoria de Diego Forlán como seleccionador de Uruguay. La ilusión por regresar al combinado nacional se ha visto truncada antes de tiempo por unas molestias que ahora deberán ser examinadas en profundidad. El Getafe, mientras tanto, cruza los dedos.