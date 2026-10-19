Piden aplazar el PSG-Barça por los disturbios en París: el Gobierno francés se pronuncia

La oleada de violencia registrada en las últimas protestas en París ha puesto en seria duda la celebración de una de las grandes citas de la tercera jornada de la Champions League, aunque las autoridades por ahora descartan modificar los planes

El encuentro entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona, previsto para este martes 20 de octubre a las 21:00 horas en el Parque de los Príncipes, se ha visto salpicado por la tensión social que atraviesa Francia.

Los graves disturbios registrados durante el fin de semana han llevado a un representante sindical de la policía a solicitar el aplazamiento del partido por temor a que se produzcan nuevos episodios de violencia. Sin embargo, el Gobierno francés ha zanjado el debate y mantiene que el duelo europeo se disputará según lo previsto.

Un representante policial pide aplazar el partido

La preocupación por la seguridad ha llegado hasta el ámbito policial. Según informa el medio francés AlertesInfos, un representante del sindicato CFTC ha pedido que se retrase el PSG-Barça ante el riesgo de nuevos altercados en la capital francesa.

La petición se produce después de un fin de semana marcado por las manifestaciones multitudinarias y los enfrentamientos entre participantes en las protestas y las fuerzas de seguridad. París ha sido uno de los principales focos de tensión de una jornada en la que también se registraron actos vandálicos, destrozos y saqueos.

La posibilidad de que se repitan estos incidentes durante una cita que congregará a miles de aficionados ha generado una creciente inquietud, aunque, por el momento, no se ha anunciado ninguna modificación en la programación del encuentro.

El Gobierno francés descarta el aplazamiento

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, se ha pronunciado sobre la posibilidad de suspender o retrasar el compromiso y ha descartado que esa opción esté sobre la mesa. "Se ha planteado la posibilidad de posponer eventos. La cuestión no se plantea para el partido del PSG contra el Barcelona de mañana. Los partidos no están en entredicho", aseguró el ministro, dejando clara la postura del Ejecutivo.

Sus palabras llegan después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciara la activación de toques de queda parciales y localizados en diferentes zonas del país. Por ahora, no se ha concretado qué áreas de París estarán afectadas por estas restricciones, por lo que tampoco está claro si tendrán alguna incidencia en el distrito XVI, donde se encuentra el estadio del PSG.

Luis Enrique también se pronuncia sobre los disturbios

El entrenador del PSG, Luis Enrique, también fue preguntado por la situación que atraviesa la capital francesa. El técnico español evitó profundizar en un asunto que considera ajeno a sus competencias, aunque expresó su deseo de que el choque pueda disputarse con normalidad. "No tengo ningún miedo y espero que se pueda jugar el partido en las condiciones habituales. Yo soy entrenador de fútbol y tengo mi opinión muy clara, muy sencilla y la solución perfecta a todos los problemas. Pero yo no soy la persona indicada para hablar esto", señaló.

En el plano deportivo, el enfrentamiento llega con ambos equipos en una posición privilegiada en la fase liga de la Champions. Tanto el PSG como el Barcelona han ganado sus dos primeros compromisos, por lo que el duelo en el Parque de los Príncipes medirá a dos de los conjuntos más destacados en este arranque de la competición. Los de Luis Enrique son líderes de la fase liga y los de Flick segundos.