Pellegrini, pletórico por la remontada, responde a la postura del Betis con su renovación: "Ya veremos si todos nos queremos sentar a conversar"

El técnico verdiblanco resalta el trabajo para remontar un partido que se había complicado "de manera injusta", mantiene los pies en el suelo y por primera vez este curso se expresa con mayor claridad sobre su continuidad

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, valoró muy positivamente la victoria conseguida la noche de este miércoles contra el Oporto, si bien dejó claro que no le sorprende el nivel exhibido por el equipo.

"No me sorprende porque lo veo entrenar todos los días. Se ve un grupo comprometido. Muchos pensaban que por llegar a la Champions estaban los objetivos cumplidos, pero fue el primer paso. Ahora buscamos clasificarnos. Estoy muy contento con el equipo. Al verlos entrenar me permite hacer variantes, sin que haya un once titular, exigiéndole a cada uno de acuerdo a su rendimiento", Señaló Pellegrini, que veía muy injusto ponerse perdiendo tras haber dominado y tenido las mejores ocasiones.

"Me parecía muy injusto estar por debajo en el marcador"

"Me parecía muy injusto estar por debajo en el marcador. Empezamos el segundo tiempo con el primer gol y un tiro de Antony al palo, pero así es el fútbol. En dos jugadas, el Oporto se puso por delante. Tiene mucho mérito que, a través del juego, el equipo tuviese el convencimiento de que se le podía dar la vuelta al resultado. No se consigue siempre, pero se sigue un camino que consideramos el correcto", apuntó el chileno, que no quiso señalar a este Betis como el mejor desde que llegó.

"No quiero ser injusto con otras temporadas. Hemos peleado por Europa todos los años. Empezamos una temporada en la que veo un plantel muy comprometido. La idea futbolística se va teniendo con más facilidad y esa creo que ha sido la base para remontar partidos como el de hoy, en el que considero que la desventaja era injusta. Por ahora, vamos en el camino correcto. Tenemos seis puntos en Champions y vamos bien en LaLiga. Me alegro mucho por el plantel y la hinchada, que se merecían una alegría como esta", indicó el 'Ingeniero', que tampoco quiere lanzar ahora las campanas al vuelo y afirmar hasta dónde puede llegar este Betis.

Pellegrini, sobre su renovación y las palabras de Fajardo

"No hay que mirar hacia adelante. Lo importante es que el equipo sienta que está en un buen momento, que tenga buenas sensaciones. No hay ninguna razón por la que el juego no pueda seguir mejorando. Ellos se sienten con la confianza de hacerlo, pero sin pensar a futuro. Ojalá mantengamos este mismo nivel y, para eso, trabajaremos", apuntó el chileno, que fue cuestionado por su renovación tras las palabras de Fajardo. En esta ocasión, habló con mayor claridad.

"Estamos pensando en el partido con el Barcelona. Ya veremos en el momento adecuado si las dos partes se quieren sentar a conversar. Ya dijo el otro día Manu que no estaba sobre la mesa. Hay una política en el club que ya se verá si se sigue o no", apuntó.

Pellegrini se refirió a diversos nombres propios

.Marc Roca: "Le hemos acomodado a una función que no es la que realiza en el campo, de medio de contención. Está haciendo una gran temporada. Le tocó hacer un muy buen partido".

Abde: "Me parece positivo cuando los jugadores mejoran. Él mismo quiere mejorar, ha ido madurando y todavía le queda mucho más que dar. Me alegro por Abde, también por Deossa y por todos los jugadores del plantel que han sabido comprometerse sin un once fijo. Me atrevo a cambiar jugadores y el equipo sigue respondiendo a un alto nivel".

Ángel Ortiz: "Entra dentro de las rotaciones que mencionaba. a tenido un par de lesiones que le han impedido tener más continuidad en el primer equipo. Es uno más de los tantos que han subido de la cantera. Me alegro por él, por Morante, por Assane, por Jesús... Son jugadores que, cuando juegan con nosotros, aprovechan su oportunidad".

Cucho Hernández: "Ha tenido goles importantes y hoy le tocó. La responsabilidad de los que entran y los que comienzan es exactamente igual. Tiene calidad para hacer goles".

"La mejor versión de Isco es una noticia muy importante para nosotros"

La mejor versión de Isco: "Es una noticia muy importante. Es un jugador que marca las diferencias. Tuve la fortuna de hacerlo debutar en Primera, cuando estaba en el Málaga, y luché por traerlo al Betis, sin ser fácil viniendo del Sevilla y con media temporada fuera. Tras dos lesiones graves, siguió luchando y eso le ha permitido estar hoy aquí. Calidad le sobra".