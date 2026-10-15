Marc Bartra se queda sin palabra con el Betis: "Es increíble lo que hemos hecho y siento que lo mejor está por llegar"

El central destaca el mérito de "remontar un partido así" y se queda con la capacidad del equipo para levantarse en el peor momento, a la par que no le pone techo al Betis

Marc Bartra no pudo esconder su orgullo por la nueva remontada del Betis en la Champions para sumar tres puntos más contra el Oporto y llevar seis de seis en el arranque de Champions.

En este sentido, alaba la capacidad del equipo para resarcirse tras el duro golpe de la remontada lusa y asegura que nunca deja de sorprenderle la resiliencia del vestuario bético.

“Estoy muy feliz y muy contento. Hemos hecho algo increíble, remontar un partido así… Encima, nos meten dos goles cuando mejor estábamos. Te sueles venir abajo, pero este equipo te deja sin palabras...", afirmó el central bético, que reconoce que hay cosas que podrían haber hecho mejor, pero que no se le puede reprochar nada al equipo, más bien al contrario.

"No ha sido el partido perfecto, pero sí excelente"

“No ha sido el partido perfecto, pero ha sido excelente. Te meten un gol, otro, pero vuelves. Para mí, la excelencia es eso, ser capaz de recuperarte de los golpes. Me quedo con la madurez del equipo después de encajar el segundo", indicó el capitán, que ahora afronta un partido especial contra el Barcelona, otro equipo que llega a La Cartuja imparable, como el Oporto. “Competimos contra equipazos que están en sus ligas intratables. Es una pasada".

Además, fue preguntado una vez más por su vinculación especial con el Betis, de la que se muestra muy orgulloso. "Junto a mis hijos y mi familia, el Betis es lo que más quiero en mi vida. Son muchos años ya, las he pasado de todo tipo, nadie me ha regalado nada y siento que el cariño está siempre. Devolverlo en el campo es lo que me gusta hacer", explicó Bartra, que está convencido de que todavía les darán muchas alegrías a la afición: "Siento que lo mejor está aún por llegar y es increíble".