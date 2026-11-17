El catalán, que lleva con "orgullo" la "responsabilidad" de ser uno de los capitanes de la plantilla verdiblanca, siente que ha "crecido" en estos años como heliopolitano de forma paralela al club, sintiendo además una conexión con las trece barras que llevará "para siempre" en su corazón y que llega en "el momento más pleno" de su carrera

"Justo ayer ,cuando llegué, un taxista me llevó a la ciudad deportiva y me pidió una foto. Entonces, me dio la mano y me dijo 'muchísimas gracias por cómo sientes el Betis'. Para mí es el piropón mejor que te pueden dar, más allá de si eres un buen jugador, si no lo eres; si has jugado bien o has jugado mal... Que reconozcan en ti que amas el club, que amas el equipo, no por palabras, sino porque lo sientes así, porque lo transmites, creo que es algo que lo llevo dentro. Y yo le dije que, al final, son muchos años ya y, además, años de un crecimiento increíble. Y yo he crecido con el Betis, me siento mucho mejor jugador que cuando llegué y el Betis también ha crecido estando yo dentro", apunta Marc Bartra en los medios oficiales.

El central, protagonista del segundo programa de 'La Chispa', insistía en que "es verdad que se ha creado algo" que, al menos a título particular, le ha marcado en el cénit y ya el ocaso de su extensa carrera deportiva: "Creo que, para mí al menos, quedará a nivel personal para siempre. Y yo creo que también escribir la historia del Betis es algo que es único, pero no sólo por el club y la identidad que es, sino por el sentimiento que hay hacia el Betis. Yo creo que eso va más allá de cualquier otra cosa". Un privilegio que comparte con la capitanía, pues ha podido lucir en múltiples ocasiones el brazalete cuando no está Isco Alarcón sobre el terreno de juego, además de participar en innumerables actos solidarios de su fundación.

El brazalete, un orgullo añadido

"Si te digo la verdad, a nivel futbolístico estoy hablando, me siento, pues siendo jugador del Betis y siendo capitán del Betis, me siento en el momento más pleno de mi carrera. Llega en un club al que amo y en un vestuario donde hay profesionales increíbles; osea, a nivel profesional, de los vestuarios más profesionales, creo que el que más, he encontrado; en cuanto a trabajo, a querer más, a cuidarse y luego también a nivel humano. Y representar a este grupo es algo muy bonito, a nivel profesional y también humano, como digo", añadía el zaguero, que se perfila como uno de los titulares en el centro de la defena, junto a Natan de Souza, en El Gran Derbi del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Me siento en el momento más pleno de mi carrera. Llega en un club al que amo y en un vestuario donde hay profesionales increíbles, de los más profesionales, creo que el que más, me he encontrado

"Y, bueno, es verdad que desde siempre, desde pequeño, he ido llevando el brazalete tanto en el Barça como en el Espanyol. He ido siendo de los capitanes de los equipos donde he estado, de la sección; también recuerdo en la sub 20 en el Mundial, pero es verdad que me hace especial ilusión serlo del Betis por todo lo que conlleva. Porque esa responsabilidad y todo ese peso que hay, ese sentimiento que hay en la gente, recae en nosotros como protagonistas dentro del campo. Y esa sensación de responsabilidad, yo la siento con un orgullo inmenso y me ha llegado en un momento en el que creo que estoy súper preparado para ello", concluye el '5'.

Una nueva etapa personal con Dios como guía

"La chispa de la vida, desde hace ya... es que no hace ni un año, ¿no? Pero empecé a creer increíblemente en Dios, y la chispa es Él. Y si él nos tuviera que decir una palabra, sería, al final, la palabra que más sale en La Biblia, que es amor. Y yo siento que soy eso. Y viniendo de los niños, si ellos sienten que soy el mejor padre del mundo, que me quieren hasta que se les rompe el corazón, que me aman tanto, es porque saben y sienten que esa conexión de amor que tenemos va más allá de vernos más o vernos menos. Y todo lo que no nos estamos viendo ahora, sé que en un futuro lo vamos a recuperar y de manera muy grande", apuntaba Marc Bartra sobre su lado más personal y quizás desconocido.

Empecé a creer increíblemente en Dios, y la chispa es Él. Y si él nos tuviera que decir una palabra, sería, al final, la palabra que más sale en La Biblia, que es amor (...) Mis hijos saben y sienten que esa conexión de amor que tenemos va más allá de vernos más o vernos menos. Y todo lo que no nos estamos viendo ahora, sé que en un futuro lo vamos a recuperar y de manera muy grande