El Betis hace un llamamiento a su afición por un bonito reto solidario

El Betis se une a UNICEF para promover que miles de niños no se queden sin materal básico para poder acudir a las escuelas; pretende alcanzar los 8.000 kits educativos donados gracias a la solidaridad de su afición

El Real Betis, a trasvés de su Fundación junto a UNICEF España, ha lanzado una campaña pensando en los más pequeños bajo el lema 'El Betis hace escuela', con el objetivo impulsar el acceso a la educación y el objetivo de alcanzar mediante donaciones de sus aficionados los 8.000 kits educativos para destinarlos a la infancia más necesitada.

Para muchos niños y niñas, ir a la escuela forma parte de su día a día. Para otros, contar con los recursos necesarios para aprender no está a su alcance. Un cuaderno, un lápiz o una mochila pueden parecer elementos cotidianos, pero son también herramientas fundamentales para aprender, crecer y construir el futuro, y para muchos, es imposible acceder a ellas.

La iniciativa tiene un reto concreto: alcanzar los 8.000 kits educativos donados. Una meta que el Real Betis y UNICEF España quieren conseguir con la colaboración de su afición, convirtiendo la fuerza de la familia verdiblanca en una herramienta capaz de generar oportunidades entre los niños y niñas que tienen más dificultades.

"Cada kit educativo incluye materiales escolares básicos como cuadernos, lápices y mochilas, elementos imprescindibles para que cualquier niño o niña pueda continuar aprendiendo, desarrollar sus capacidades y construir su propio futuro. Con cada aportación, la afición bética contribuirá a acercar estos recursos allí donde más se necesitan", explica el Betis en un comunicado.

Joaquín, Fornals o Bartra, a la cabeza

La campaña está protagonizada por Joaquín Sánchez, Pablo Fornals y Marc Bartra, que ponen voz a una idea común: el fútbol puede convertirse también en una herramienta para transformar realidades y abrir nuevas oportunidades. El proyecto traslada así al ámbito social algunos de los valores que forman parte de la identidad verdiblanca: la solidaridad, el compromiso y la capacidad de estar al lado de quienes más lo necesitan.

'El Betis hace escuela' es mucho más que proporcionar material educativo, es contribuir a que niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades, adquirir conocimientos y disponer de herramientas para construir su propio futuro. Es abrir puertas y ampliar oportunidades. Esta campaña invita a la afición a formar parte de este propósito. Cada donación acerca un poco más el objetivo de alcanzar los 8.000 kits educativos y contribuir a que los recursos necesarios para el aprendizaje puedan llegar allí donde más dificultades hay para tenerlos.

Millones de niños sin escolarizar en el mundo

La campaña cobra especial relevancia en un contexto global en el que el acceso a la educación sigue siendo un desafío para millones de niños y niñas vulnerables. Según UNICEF, alrededor de 273 millones de niños, niñas y jóvenes estaban sin escolarizar en el mundo en 2024 y la situación podría agravarse debido a los recortes en la financiación educativa. La organización estima que, si esta tendencia continúa, otros seis millones podrían quedar fuera de la escuela antes de finalizar 2026. En este escenario, garantizar el acceso a materiales escolares básicos y a oportunidades de aprendizaje resulta más necesario que nunca.

Para poder participar en 'El Betis hace escuela', los aficionados deberán entrar en la web de la campaña a través de la web de UNICEF, seleccionar los kits con los que se quiere contribuir, completar los datos solicitados para realizar la donación, elegir el método de pago disponible y confirmar la aportación.