El Atlético confirma que Ademola Lookman sufre un esguince de rodilla de alto grado y el extremo nigeriano no volverá a jugar hasta 2027

El Atlético de Madrid ha recibido un duro contratiempo con Ademola Lookman. Lo que inicialmente parecía un esguince leve de rodilla, según el primer diagnóstico de los servicios médicos de Nigeria, ha terminado convirtiéndose en una lesión de mayor consideración tras las pruebas realizadas por el club rojiblanco en Madrid.

El extremo regresó este martes a la capital española después de abandonar antes de tiempo la concentración de su selección. Lookman sufrió un golpe en la rodilla durante el encuentro que Nigeria disputó frente a Tanzania el pasado viernes 13 de noviembre. La dolencia encendió las alarmas desde el primer momento, aunque el diagnóstico inicial transmitió cierta tranquilidad. Sin embargo, la revisión del Atlético ha cambiado por completo el escenario. El club confirmó a través de un parte médico que el futbolista padece un esguince de rodilla de alto grado, una lesión que le obligará a parar durante varias semanas y que supone un problema importante para los planes de Diego Simeone en este tramo de la temporada.

Nueve partidos en el horizonte y una baja que puede alargarse

Lookman comenzará este miércoles su proceso de recuperación, con sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. Por ahora, el Atlético no ha establecido una fecha concreta para su regreso, ya que dependerá de cómo evolucione la articulación durante las próximas semanas. El tiempo mínimo habitual para recuperarse de un esguince de alto grado ronda las seis semanas. Un periodo que deja al internacional nigeriano en una situación complicada de cara al calendario que le espera al conjunto madrileño antes de finalizar el año.

Al Atlético le quedan nueve encuentros en lo que resta de 2026: siete correspondientes a LaLiga y otros dos de la Champions League. Con los plazos actuales, no se puede descartar que Lookman no vuelva a vestirse de corto hasta 2027. Sería un golpe especialmente inoportuno para el equipo, que pierde una alternativa ofensiva en un momento exigente del curso.

Del diagnóstico inicial a una lesión de mayor gravedad

La diferencia entre la primera valoración realizada por los servicios médicos de Nigeria y el parte emitido por el Atlético ha sido significativa. Mientras que desde la concentración africana se habló de un esguince leve, las pruebas efectuadas en Madrid confirmaron que el alcance de la lesión es mucho mayor. Ahora, el objetivo pasa por recuperar al futbolista sin asumir riesgos innecesarios. En este tipo de dolencias, los plazos son orientativos y la evolución marcará cuándo puede regresar a los entrenamientos con el grupo y, posteriormente, a la competición.

Simeone tendrá que buscar soluciones mientras tanto. La ausencia de Lookman condiciona las opciones del Atlético en ataque y obliga al técnico argentino a reorganizar sus alternativas para afrontar los próximos compromisos. La gran incógnita es si el nigeriano podrá reaparecer antes de que termine el año o si tendrá que esperar al inicio de 2027 para volver a competir.