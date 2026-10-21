Lookman sopló las velas 'demostrando carácter' ante el Stuttgart: "A pesar de quedarnos con diez jugadores, el equipo supo aguantar, demostró carácter y nos mantuvimos unidos"

Ademola Lookman celebró su 29º cumpleaños con una asistencia a Julián Álvarez en el empate del Atlético ante el Stuttgart (1-1). El nigeriano reivindicó el carácter del equipo tras quedarse con diez jugadores y sigue dando pasos para recuperar su mejor versión

Ademola Lookman encontró en el MHPArena una forma especial de celebrar sus 29 años. El futbolista del Atlético de Madrid no pudo soplar las velas con una victoria europea, pero sí dejó su huella en el empate frente al Stuttgart (1-1), al servir una asistencia a Julián Álvarez para que el conjunto rojiblanco rescatara un punto en Alemania. Una acción que supone otro paso en su intento de recuperar las sensaciones que le convirtieron en uno de los jugadores más determinantes del equipo.

El nigeriano comenzó el encuentro desde el banquillo y tuvo que esperar al descanso para saltar al terreno de juego en sustitución de Jonathan David. Su entrada aportó una alternativa ofensiva a un Atlético que necesitaba reaccionar después de verse por detrás en el marcador. El Stuttgart había golpeado primero y obligaba a los de Diego Simeone a elevar sus prestaciones si querían evitar una derrota en esta tercera jornada de la Liga de Campeones.

La respuesta llegó en la segunda mitad, con Lookman como protagonista en la acción que terminó con el tanto de Julián Álvarez. El delantero argentino, que también busca recuperar su mejor versión, encontró en el pase del nigeriano la oportunidad para devolver la igualdad al marcador. Un gol con valor colectivo y también anímico para dos futbolistas que aspiran a convertirse de nuevo en piezas decisivas en el ataque rojiblanco.

Lookman reivindica el carácter del Atlético en Alemania

Más allá de su aportación individual, Lookman quiso destacar la capacidad de reacción del equipo en un encuentro que se complicó especialmente en el tramo final. El Atlético tuvo que afrontar la recta definitiva con un jugador menos, una circunstancia que obligó a todos a multiplicar esfuerzos para proteger el empate. "Ellos empezaron con mucha fuerza, sobre todo jugando fuera de casa, lo cual no es nada fácil", explicó el atacante al analizar el desarrollo del partido. El futbolista reconoció que el plan pasaba por cambiar la dinámica tras el descanso y buscar una reacción que permitiera al Atlético volver a meterse en el encuentro.

"Nosotros queríamos intentar darle la vuelta a la eliminatoria en la segunda parte; lo logramos con el gol y seguimos insistiendo y presionando", señaló. Aunque el conjunto madrileño no pudo completar la remontada, el empate le permitió marcharse de Stuttgart con un punto en una noche exigente. El momento más complicado llegó después de quedarse en inferioridad numérica. Sin embargo, Lookman consideró que el equipo supo responder a la adversidad y mantenerse unido para evitar que el Stuttgart volviera a adelantarse.

"A pesar de quedarnos con diez jugadores, el equipo supo aguantar, demostró carácter y nos mantuvimos unidos. Al final, nos llevamos un punto fuera de casa", afirmó el nigeriano. Un mensaje que refleja la importancia que el vestuario concede a la capacidad de competir en escenarios complicados, especialmente en una Champions League en la que cada resultado puede marcar el camino hacia la siguiente fase.

Un cumpleaños con una asistencia para recuperar sensaciones

La fecha también tenía un significado especial para Lookman. El atacante cumplió 29 años en plena competición europea y celebró la ocasión con una contribución directa al gol del Atlético. No fue titular, pero aprovechó los minutos de los que dispuso para volver a dejar una acción decisiva en su cuenta particular. Su asistencia se suma a los dos goles que ya había conseguido en este inicio de temporada. Unos números que sirven como punto de apoyo en su objetivo de acercarse al nivel que exhibió durante sus primeros meses en el conjunto rojiblanco.

La pasada campaña dejó una referencia importante de lo que puede ofrecer el futbolista nacido en Londres. En sus primeros 23 encuentros firmó nueve tantos y cuatro asistencias, cifras que evidenciaron su capacidad para marcar diferencias tanto en la finalización como en la creación de ocasiones. Su adaptación al equipo fue rápida y su conexión con la afición comenzó a crecer desde sus primeras apariciones.

Ahora, el Atlético necesita que esa versión vuelva a aparecer con regularidad. La asistencia ante el Stuttgart supone una señal positiva, aunque el reto pasa por mantener esa influencia en los próximos compromisos y convertir las buenas acciones en una dinámica sostenida.

El agradecimiento de Lookman a la afición rojiblanca

El delantero tampoco quiso olvidarse de los seguidores del Atlético que viajaron hasta Alemania para acompañar al equipo. En un partido de máxima exigencia, el apoyo desde la grada se mantuvo incluso cuando el encuentro se puso cuesta arriba para los rojiblancos.

"Durante todo el partido, la afición no dejó de animarnos y de empujarnos; estuvieron ahí en todo momento", destacó Lookman, que puso especial atención en el respaldo recibido durante los últimos minutos. "Especialmente después del minuto 65, siguieron animando con aún más fuerza. Así que gracias a ellos; gracias por ese plus de energía, sin duda", añadió.