El pequeño rinconero de 6 años, que padece una patología genética rara conocida como síndrome de Norris, pudo conocer a los jugadores verdiblancos en el primer encuentro fruto de la colaboración entre la Fundación RBB y la Fundación Pequeño Deseo, demostrando su pasión por unos colores que no puede ver, pero sí amar

Se llama Bruno González, tiene 6 años y no ha dejado de superar barreras desde su nacimiento. Alumno del CEIP Maestro Antonio Rodríguez Jiménez de San José de La Rinconada, este pequeño guerrero es la prueba palpable (nunca mejor dicho) de que el beticismo se lleva en las venas, en el corazón. Aunque le falte uno de sus cinco sentidos, exprime los otros cuatro para profesar una pasión por herencia materna por el escudo de las trece barras. Este lunes ha sido el principal protagonista de la primera colaboración entre la Fundación Real Betis Balompié y la Fundación Pequeño Deseo, a través de la cual ha podido cumplir su sueño de conocer a los jugadores de su equipo.

"Bruno tiene síndrome de Norrie, una enfermedad que cursa con ceguera y problemas en el desarrollo", detalla su madre, Eva Ortega, que relata cómo ha ido inculcando su propia predilección en su hijo: "Al principio se asustaba y cantábamos los goles del Real Betis muy bajito, explicándoselo. Ya en el último (ante el Elche CF), con el sufrimiento, salimos corriendo de la cocina al salón y él muerto de risa. Cuando él está bien, lo entiende y se alegra cuando marca el equipo. Esto de hoy es una pasada, porque estos niños no tienen la oportunidad como otro cualquiera. Hay que ayudarlos un poquito, ponerles la vida un poco más fácil". Hoy, conoció a Héctor Bellerín tocando su bigote, bromeó con Dani Ceballos y se acurrucó en el hombro de Marc Bartra. Todos locos con él.

Varios momentos de la visita del rinconero a Los Bermejales. / RBB

Generar ilusión y acercarse a quienes atraviesan por situaciones especialmente difíciles

Esta visita supone la primera acción desarrollada en el marco del acuerdo de colaboración entre ambas fundaciones. Pequeño Deseo (www.fpdeseo.org) lleva todo este siglo (desde el año ﻿2000﻿) acompañando a estos menores y a sus familias, convencida de que cumplir uno puede convertirse en una importante fuente de motivación, alegría y bienestar emocional durante los difíciles procesos médicos a los que deben enfrentarse. Su labor permite que muchos pequeños puedan dejar a un lado, aunque sea por unas horas, las preocupaciones relacionadas con su enfermedad y disfrutar de experiencias inolvidables.

Un dato que ha quedado demostrado científicamente a través de dos estudios realizados en 2012 y 2025, respectivamente, con la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia de Salamanca. A través de esta alianza, la Fundación RBB se suma a esa misión, poniendo a disposición de la entidad la capacidad del club para generar ilusión y hacer realidad los deseos de niños que atraviesan enfermedades graves.﻿ La historia de Bruno inaugura, así, un pacto con el que ambas organizaciones sin ánimo de lucro seguirán trabajando para regalar momentos de felicidad a estos niños y sus allegados, informan desde ﻿La Cartuja﻿.