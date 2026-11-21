El ex tenista dio su opinión sobre la separación entre el murciano y su antiguo entrenador. El balear cr﻿ee que a los dos les irá bastante bien en sus carreras deportivas ya que han demostrado capacidad y nivel en el pasado

Rafa Nadal es una voz más que autorizada para hablar sobre todo lo que suceda en el tenis debido a que es uno de los mejores jugadores de la historia: ganador de 22 Grand Slams. El ex tenista, que ahora está centrado en el Real Madrid ya que forma parte de la junta directiva que preside Florentino Pérez, se ha mojado sobre la ruptura de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero y la ha comparado con la que tuvo él con su tío, Toni Nadal, en el año 2018.

Rafa Nadal ha explicado que él siempre se mantuvo fiel al equipo con el que trabajó toda la vida y que su separación con Toni Nadal no es comparable a la que han tenido Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. "Cada persona es un mundo. Yo tuve la suerte de tener muy pocas rupturas. Yo prácticamente fui una persona con el mismo equipo durante toda mi carrera. Más allá del momento, ya muy avanzada mi carrera, hacia 2018, cuando Toni decidió dar un paso al lado. Pero yo realmente no he despedido a nadie en mi vida. Entonces es una situación distinta", ha explicado en una entrevista en SPORT.

Rafa Nadal cree que ha Carlos Alcaraz y a Juan Carlos Ferrero les irá bien por separado

A pesar de la ruptura, Rafa Nadal ha argumentado que tanto Carlos Alcaraz como Juan Carlos Ferrero, que se reencontraron durante las ATP Finals, tendrán éxitos por separado en sus respectivas carreras deportivas. "Es lógico en el mundo en el que vivimos. Son cosas que se ven diariamente en todos los deportes. Y el mundo sigue. La realidad es que a Carlos le ha seguido yendo muy bien sin Juan Carlos. Y a Juan Carlos seguro que le seguirá yendo muy bien sin Carlos. Alcaraz ya sabemos lo que es: es un súper atleta. Y Juan Carlos Ferrero ha sido lo que ha sido a nivel de tenista y entrenador. Seguro que va a seguir triunfando".

Rafa Nadal, durante un acto en este año 2026. / IMAGO

La realidad es que Rafa Nadal tiene bastante razón en este aspecto. Carlos Alcaraz está consiguiendo grandes resultados con Samuel López como su entrenador principal. El murciano logró ganar a comienzos de año 2026 el Open de Australia que era el último Grand Slam que le faltaba por tener en su palmarés y una vez ha superado la lesión en la muñeca derecha que lo tuvo alejado de las pistas durante varios meses ha vuelto a gran nivel ganando torneos importantes como Viena o el Masters 1000 de París, al mismo tiempo que está arrasando en las ATP Finals hasta el momento.

Por otro lado, a Juan Carlos Ferrero no le ha costado nada encontrar un nuevo gran jugador para entrenar después de haberse tomado un año sabático. El valenciano se ha unido al equipo de trabajo de Ben Shelton, uno de los grandes rivales de su antiguo pupilo, Carlos Alcaraz, al cual ganó en los cuartos de final del pasado US Open. Juan Carlos Ferrero ha mostrado su satisfacción por entrenar al de Estados Unidos al que ve potencial para poder competir contra el propio Carlos Alcaraz, Jannik Sinner o Alexander Zverev quienes han sido los dominadores del circuito ATP en las últimas temporadas.