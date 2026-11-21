Aleksandre Topuria vuelve a luchar en Qatar un año después y se enfrenta a Santiago Luna en un UFC Fight Night que coronan Jiri Prochazka vs Navajo Stirling

Aleksandre Topuria vuelve un año después al octágono para seguir creciendo en la compañía, donde ha logrado dos victorias en sus dos primeros combates. Y lo hace en un UFC Qatar que cierran dos peleas de primer nivel. La estelar la protagonizarán los pesos semipesados Jiri Prochazka y Navajo Stirling, aunque muchas de las miradas estarán puestas en la coestelar, donde el excampeón del peso Gallo Aljamain Sterling se las ve con el luchador con más proyección del peso Pluma, el argentino Kevin Vallejos.

El escenario le traerá muy buenos recuerdos a Aleks Topuria (7-1), pues ahí logró su última victoria ante kazajo Bekzat Almakhan (12-4). Esta vez se las ve con, a priori, un rival más difícil, como es el mexicano Santiago Luna (8-1), ante quien cerrará la cartelera preliminar.

El plato fuerte llega con la pelea ente el gran aspirante y excampeón en el peso Semipesado, Jiri Prochazka, con un invicto Navajo Stirling, quinto del ranking en el peso semipesado y que quiere, muy pronto, aspirar al cetro que ahora mismo posee Carlos Ulberg.

Jiri Prochazka se enfrenta a Navajo Stirling en el UFC Qatar / @ufc

Será un UFC Fight Night atípico, casi de nivel de evento numerado, ya que nueve de los diez luchadores de la cartelera principal tienen ranking UFC e, incluso, hay uno más (Amir Albazi) en la cartelera preliminar. Y, además, el que no tiene ránking es el dos veces contendiente por el título Brian Ortega, que se estrena en el peso Ligero tras subir dese el peso Pluma.

Cartelera estelar del UFC Qatar

Jiri Prochazka vs Navajo Stirling (Peso semipesado) Aljamain Sterling vs Kevin Vallejos (Peso pluma) Dan Hooker vs Brian Ortega (Peso ligero) Kyoji Horiguchi vs Asu Almabayev (Peso mosca) Jared Cannonier vs Ikram Aliskerov (Peso medio)

Cartelera preliminar del UFC Qatar

Aleksandre Topuria vs Santiago Luna (Peso gallo) Shamil Gaziev vs Tallison Teixeira (Peso pesado) Amir Albazi vs Alessandro Costa (Peso mosca) Jake Matthews vs Tahir Abdullayev (Peso wélter)

Cuándo es y a qué hora empieza la pelea entre Aleksandre Topuria y Santiago Luna del UFC Qatar

El UFC Qatar, que se va a celebrar en Doha, tendrá lugar este sábado 21 de noviembre en el ABHA Arena de Doha, recinto con capacidad para albergar unos 7.700 espectadores.

La cartelera preliminar comienza a las 16:00 horas -hora española- y el combate entre Aleksandre Topuria y Santiago Luna es el cuarto de esas preliminares, por lo que arrancará entre las 17:00 y las 18:00.

Aleksandre Topuria, en el UFC Qatar / @ufc

A qué hora es el combate entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling

Respecto a los horarios del resto de combates, en este caso el cartel principal del UFC Qatar, en el cual se incluye la pelea entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling, dará inicio a partir de las 19:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Jiri Prochazka y Navajo Stirling

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Qatar, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 16:00 horas y podrá verse en España a partir de las 17:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el la capital qatarí.