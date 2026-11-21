Loïc Badé ha atendido a ESTADIO Deportivo en la previa del gran derbi Sevillano para recordar como vivió aquellos partidos, a Jesús Navas y atreverse a pronosticar un resultado y un goleador

El Derbi es un partido muy especial para todos los jugadores que participan en él. Sobre todo para los sevillanos y canteranos de ambos equipos, son los que más lo viven. Y ellos mismos tratan de trasladar a sus compañeros de vestuario lo que es este partido para la ciudad. Seguramente Loïc Badé tuvo un gran mentor en el vestuario del Sevilla, pues desde la distancia vive con emoción el partido. Sumado a su amor por la ciudad, el club y la cultura andaluza, ha resultado convertirse en un sevillista más que nunca olvidará lo que es sentir un Derbi Sevillano en la ciudad hispalense.

Badé confía en el Sevilla y Kike Salas en el Derbi

Badé sigue la actualidad deportiva del club a pesar de estar en la distancia, el jugador francés no le pierde ojo a 'su' Sevilla. Además en el día del derbi estará aún más pendiente si cabe y señala que los derbis hay que ganarlos por obligación. "Este año creo que, como siempre, tenemos que ir a ganarlo. El derbi hay que ganarlo sí o sí. Confío en mi equipo y sé que van a darlo todo en el campo", señaló el central galo.

No solo indicó que los derbis hay que ganarlos, si no que se mojó con un ganador; el Sevilla FC y un goleador; Kike Salas, el que fuera su compañero en la Zaga Hispalense y del que destacó el gran nivel que estaba teniendo esta temporada: Incluso llegó a apostar por el de Morón como un serio candidato a futuro central de la Selección Española.

Fornals y Badé pelean por un balón en el último derbi / IMAGO / CORDON PRESS

La emoción de Badé y el cariño de la afición

Lo más sorprendente es que Badé recuerda el Derbi de una forma muy especial. A día de hoy se sorprende por como lo trataba la gente y la afición en la calle en los días previos al encuentro que para toda la ciudad. "La diferencia es que no es solo un partido. En Sevilla es muy especial porque, cuando hay derbi, todo el mundo lo sabe. Es como si la ciudad se parara por el derbi. La gente solo habla del derbi durante toda la semana: vas a hacer tus compras y te hablan del derbi; vas a entrenar y te hablan del derbi. Creo que es un ambiente muy diferente al de un gran partido, pero va a estar bien este año", comentó Loïc Badé con emoción en su rostro.

El Derbi de Jesús Navas

Pero si hay un Derbi que recuerda con especial cariño nuestro gran protagonista de la entrevista es el último que jugó como sevillista Jesús Navas. Aquel encuentro fue especial para toda la plantilla y el Sevilla se llevó la victoria por 1-0: "Si hablo de mis recuerdos, el último derbi que ganamos fue el último partido de Jesús Navas en casa. Fue un partido extraordinario, con nuestra gente y con nuestra leyenda, que es Jesús. Lo dimos todo para conseguir la victoria y fue un día top.

Sevilla 10 Real Betis

El actual jugador del Bayer Leverkusen aseguró que ese contexto fue ideal para motivar al equipo y regalarle un día inolvidable a Jesús Navas y la afición. "Fue como una motivación más para ganarlo. Sabíamos la importancia que tenía ganar un derbi allí, en Sevilla. Entonces fue como: «No podemos hacer nada más, pero tenemos un regalo para ti. Este partido es para ti». Cuando hablamos antes del partido, el discurso del míster fue que teníamos que darlo todo por Jesús, que se retiraba. Así que lo hicimos y fue una motivación más", apostilló Loïc Badé con una sonrisa en la cara mientras recordaba aquel día.