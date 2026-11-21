El Gran Derbi llega más igualado que nunca en los últimos años, o al menos eso refleja la clasificación: solo ocho puntos separan al Betis, cuarto, del Sevilla, sexto. Nervión dicta sentencia en una cita con mucho más que tres puntos en juego

Día grande en Sevilla. La ciudad vuelve a vestirse de rojo y verde para vivir uno de esos partidos que se esperan durante toda la temporada. Hoy se verán las caras el Sevilla FC y el Real Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, un encuentro en el que la ciudad de Sevilla se divide por primera vez en esta campaña, un derbi calificado como el "más igualado” de los últimos años al estar cercanos en la clasificación liguera. Ambas aficiones ya tienen sus pronósticos y sus sensaciones antes del partido más esperado del año en la capital andaluza. ESTADIO Deportivo ha salido a la calle para conocer como viven sevillistas y béticos las horas previas al encuentro. Y, como no podía ser de otra manera, cada uno barre para casa.

El sevillismo confía en que el triunfo se quede en casa

La temporada del Sevilla está siendo mejor de lo que muchos esperaban antes de que echara a rodar el balón. El conjunto nervionense ha demostrado que tiene argumentos para competir y mantenerse en una zona de la clasificación que, antes del comienzo del campeonato, no todos imaginaban. Ahora tiene por delante una de esas citas que pueden marcar el curso: ganar al eterno rival delante de su gente y dar un golpe sobre la mesa en una temporada en la que el equipo quiere seguir creciendo.

Entre los sevillistas entrevistados por ESTADIO Deportivo hay bastante optimismo. La mayoría confía en que el equipo pueda aprovechar el factor campo y regalar una alegría a su afición. Cuando toca mojarse con un resultado, el 2-1 aparece en varias respuestas. “Yo confío plenamente en mi equipo. En los derbis manda quien manda”. Otros creen que el partido se decantará por pocos o un solo detalle: “Yo digo 1-0 con gol de Kike Salas terminando el partido”

También hay quien se imagina un derbi de ida y vuelta, con el Betis golpeando primero y el Sevilla remontando después, con Robbie Ure y Ejuke como posibles goleadores. Otros ponen el foco en Fofana, al que esperan ver especialmente inspirado tras unas últimas jornadas con altibajo. El Sevillismo tiene claro que necesita una buena versión del centrocampista francés para anteponerse a los verdiblancos. Cada uno tiene su propia película del partido, pero todos comparten el mismo deseo: que los tres puntos se queden en Nervión.

El Betis, ante uno de los mejores equipos de su historia, quiere volver a asaltar Nervión

El Real Betis presume de dinámica antes de llegar al Gran Derbi. Instalado en los puestos de Champions League y colocandose cuarto en competición doméstica, el conjunto verdiblanco quiere prolongar su buena racha con una victoria en el campo del eterno rival. La ilusión que rodea al equipo también se percibe entre sus aficionados, que ven motivos de sobra para confiar con una de las mejores plantillas de su historia. De hecho, uno de los béticos entrevistados por ESTADIO Deportivo no duda en destacar que tiene el betis tiene "muchos mejores jugadores que el Sevilla”.

El beticismo quiere que ese buen momento se traduzca también en Nervión con esos tres puntos. Y el último precedente liguero en el Ramón Sánchez-Pizjuán invita a creer en ello: el Betis se impuso por 0-2 en su última visita, un resultado que todavía permanece en la memoria de su afición y que ahora espera repetir.

Eso sí, el último derbi también dejó una espina clavada en el lado bético. En La Cartuja, los verdiblancos llegaron a ponerse 2-0 por delante, pero el Sevilla consiguió rescatar un empate agónico gracias a un gol de Isaac Romero en el descuento. El Betis tenía la oportunidad de darle otro golpe a su eterno rival y hundir a un Sevilla muy tocado, que peleaba por alejarse de los puestos de descenso en la pasada temporada. Sin embargo, los nervionenses evitaron la derrota en el último suspiro.

La confianza entre los seguidores verdiblancos sigue siendo máxima. "El Betis va ganar, seguro” la respuesta del aficionado bético, convencido en que su equipo puede volver a imponerse en Nervión.

Después de escuchar a unos y a otros, queda claro que en Sevilla nadie quiere dar su brazo a torcer. Los béticos ven a su equipo por encima y confían en repetir la victoria en Nervión, mientras que los sevillistas se agarran a su estadio y a la ilusión de llevarse el derbi. En la calle hay pronósticos para todos los gustos, aunque parece que el optimismo rojiblanco se ha hecho notar un poco más en la calle.

Pero una cosa son lo que creen y quieren los aficionados, y otra lo que pase cuando el árbitro pite el comienzo. Por mucho que la clasificación diga que estamos ante uno de los derbis más igualados de los últimos años, estos partidos tienen sus propias reglas. Y si algo sabe Sevilla es que en un Gran Derbi puede pasar absolutamente de todo.