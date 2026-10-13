Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife: "Debemos parecernos al equipo que hemos sido hoy el resto del año"

El entrenador del CD Tenerife se mostró bastante contento por el empate conseguido contra el Girona FC, uno de los favoritos para conseguir el ascenso a Primera división, y también con el rendimiento de algunos de sus futbolistas

Un punto rascó el CD Tenerife contra el Girona FC, uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a Primera división, tras empatar a uno. Un resultado que satisfizo a Álvaro Cervera, entrenador del equipo insular, que dijo que deben seguir ese camino para lograr el la permanencia en Segunda división.

Álvaro Cervera analizó el empate del CD Tenerife contra el Girona FC. "Hemos hecho un buen partido contra un muy buen equipo. De esos que van a estar arriba. Hoy, además, han jugado bien. Hemos intentado anular sus virtudes y lo hemos conseguido. Nos ha costado también llegar arriba. Conseguimos igualar el partido, pero no ganarlo. Estoy más contento que otros días porque, incluso yendo detrás nada más empezar como nos pasa últimamente, conseguimos empatar. Debemos parecernos al equipo que hemos sido hoy el resto del año".

El entrenador del CD Tenerife se mostró muy contento. "Ahora mismo, la manera que tiene este equipo de competir mejor es así. No es por la concentración o porque nos confiemos. Es porque pensamos que se puede jugar cada partido a distintas cosas. Yo creo que no. Creo que tienes que tener una base y sacar partidos desde ahí todos los días. La realidad es que somos buenos cuando al equipo contrario le cuesta hacernos goles. Cuando queremos ir al 3-2, ahí no somos buenos. No podemos defender con cuatro o cinco jugadores, sino con ocho. Si no, nos encuentran sitios".

El técnico, natural de Guinea Ecuatorial, dio mucha importancia al empate y punto logrado. "Luego viene el Girona y parece como que tienes la excusa de que contra ellos sí puedes hacerlo y contra otros, no diré quiénes, no. Ahí está la equivocación. Contra esos otros equipos el partido que tenemos que plantear es el mismo: guardar nuestra portería antes que marcar en la otra".

Mejorar la atención en los primeros minutos

A pesar de ello, Álvaro Cervera señaló que el CD Tenerife debe mejorar en los primeros minutos de los partidos que es donde está encajando goles. "Ya son tres: Castellón, Córdoba y este. Hay cosas que pasan y no puedo decir por qué, pero sí es cierto que es un lastre muy grande. Y más para nosotros, que no somos superiores a ningún equipo. Lo de hoy ha sido una pérdida, un robo de ellos y, a partir de ahí, lo demás. Hay que tener cuidado con esas cosas. Para mí es un lastre, pero no creo que sea porque salimos mal al campo, sino que pasan esas cosas".

Por último, valoró positivamente el rendimiento de varios futbolistas. "Nosotros, con ciertos jugadores somos diferentes. Mejores. Les pasa a todos los equipos. Cuando recuperas a Nacho Gil y está Jesús Álvarez, pues somos mejores. Cuando juegan ellos funcionamos mejor. Mauro Pittón ha estado sensacional en el primer partido que juega como titular. Imagínate lo de Enric Gallego. Tiene 40 años y estás pensando en que no lo puedes quitar porque dependemos de él para muchas cosas y no solo para meter goles. Yo valoro mucho el esfuerzo de todos porque tenemos que tener claro que, desde esta versión, vamos a sacar puntos. No desde la otra".