Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife: "He renovado dos años más"

El director deportivo del CD Tenerife se muestra satisfecho con el comienzo de temporada que ha hecho el equipo que entrena Álvaro Cervera y desvela que ya ha renovado con el club canario por dos campañas más

Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife, ha pasado revista a la actualidad del club canario en las últimas horas. El ejecutivo se ha mostrado satisfecho por el comienzo de temporada que ha hecho el equipo entrenado por Álvaro Cervera al mismo tiempo que ha desvelado que ha renovado por dos campañas más su contrato, existiendo la posibilidad de extenderlo más si se consigue el ascenso a Primera división.

"No sé si estas cosas pueden decirse, pero he renovado dos años más. Tenía una cláusula en el contrato que así lo estipulaba en caso de ascenso. Y tengo otros dos si subimos a Primera división", ha señalado en una entrevista en la Cadena SER.

Manu Guill también ha tenido tiempo para mostrarse muy agradecido al CD Tenerife, quien apostó por él cuando salió del CD Eldense. "Me acababa de desvincular de mi anterior club y lo que quería era descansar un poco, pero cuando me dijeron que el Tenerife estaba interesado, ahí me lo pensó. A un club como este no le puedes decir que no".

Por otro lado, el director deportivo ha analizado la plantilla y cómo han satisfecho las exigencias que tenía Álvaro Cervera. "Hay jugadores que lo tienen: Anes Krdzalic, Víctor Moreno, Dani Fernández... La plantilla es amplia y competitiva, con jugadores en todos los perfiles. Nos hemos adaptado a Álvaro Cervera porque hay jugadores que han tenido que salir cedidos y que nosotros habríamos mantenido aquí; o futbolistas del B como Dylan que podrían estar arriba. Al final, el criterio del entrenador es importante y estamos encantados de adaptarnos a él".

Presente y futuro del CD Tenerife

Manu Guill también ha reflexionado sobre el presente y el futuro del proyecto deportivo del CD Tenerife el cual acaba de regresar a Segunda división. "Aún en una fase embrionaria. Por diversas circunstancias, aún no hemos podido implementar todo lo que queríamos. Pero las ideas del propietario y del club están muy claras a corto y medio plazo. Vamos a desarrollarlo".

El director deportivo ha elogiado el inicio de temporada del equipo que entrena Álvaro Cervera que suma 13 puntos en 10 jornadas y está en la posición 12 de la clasificación. "Lo mejor es que el equipo tiene una seña de identidad clara que viene ya de la temporada pasada. Eso nos permite tener las cosas claras desde el inicio. Salvo excepciones, como la primera mitad de Vigo o el partido de Castellón, tenemos un modelo y eso es bueno".

Manu Guill se ha mostrado confiado en conseguir la permanencia y continuar creciendo. "La plantilla es de total garantía para la categoría. Nosotros, como dirección deportiva nos hemos tenido que adaptar a los gustos del entrenador. Puedo poder múltiples ejemplos. Hay perfiles determinados que en otras circunstancias no habríamos traído, pero que hemos traído para adaptarnos al gusto del entrenador. Eso sí lo hemos buscado. También es cierto que, como club, llevamos una idea y un criterio; y no solo podemos ceñirnos al criterio del entrenador".